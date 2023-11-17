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Украина. Премьер лига
17 ноября 2023, 11:40 |
346
0

Три игрока Ворсклы близки к возвращению в строй

Чеснаков, Скляр и Фелипе занимаются по индивидуальной программе

17 ноября 2023, 11:40 |
346
0
Три игрока Ворсклы близки к возвращению в строй
ФК Ворскла. Владимир Чеснаков

Как стало известно Sport.ua, паузу в чемпионате УПЛ футболисты «Ворсклы» заполнят 18 ноября двусторонней игрой, в которой примут участие и несколько представителей молодежного состава.

По информации нашего источника, пока по индивидуальной программе занимаются Владимир Чеснаков, Игорь Скляр и Фелипе, но прилагаются усилия, чтобы уже на следующей неделе они вернулись в общую группу и смогли помочь «Ворскле» в очередном календарном матче чемпионата УПЛ – с «ЛНЗ», который состоится 25 ноября.

А вот бразилец Лукас еще находится под опекой реабилитолога и в первой части сезона уже не сыграет.

В расположении «Ворсклы» отсутствует только Евгений Павлюк, которого вызвали в молодежную сборную Украины.

Пока что подопечные Виктора Скрипника занимают девятое место, набрав 18 очков.

Ранее комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объяснил толкование отдельных игровых эпизодов поединков 13-го и 14-го туров УПЛ 2023/2024.

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инсайд Ворскла Полтава Владимир Чеснаков Александр Скляр Фелипе Родригес Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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