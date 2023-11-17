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  4. ХАЦКЕВИЧ жестко ответил на критику Лужного: «Накрыло волной благодарности»
Украина. Премьер лига
17 ноября 2023, 11:28 | Обновлено 17 ноября 2023, 12:08
1618
0

ХАЦКЕВИЧ жестко ответил на критику Лужного: «Накрыло волной благодарности»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» – о своем помощнике

17 ноября 2023, 11:28 | Обновлено 17 ноября 2023, 12:08
1618
0
ХАЦКЕВИЧ жестко ответил на критику Лужного: «Накрыло волной благодарности»
ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич и Олег Лужный

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал недавние высказывания о себе со стороны своего экс-помощника по тренерскому штабу «бело-синих» Олега Лужного.

«Меня приглашали под интересный проект, и Хацкевич уверял, что мы строим супер-команду. Впрочем, впоследствии стало понятно, что обещания Александра не соответствуют действительности», – высказывание Лужного.

Хацкевич: – Мне довелось поработать с настоящим профессионалом, как он говорит. Но я знаю одно: что, если ты делаешь добро человеку, то нужно отойти на безопасное расстояние, а то волной благодарности тебя может накрыть. Вот так могу сказать.

«Он позвал в «Динамо» игроков, которые и близко не соответствовали уровню клуба и поставленным задачам. Возможности качественно усилиться и получить хорошие результаты в «Динамо» тогда были», – высказывание Лужного.

Хацкевич: – Пусть тогда он приведет список футболистов, которых я пригласил. Может, у него были какие-то варианты. Но от него я не слышал ни одного предложения по усилению нашей команды. А, нет, было одно. Это был левый защитник Василий Кравец в то время, когда у нас на этой позиции играли Пиварич и Миколенко.

Также Лужный оценил перспективы Александра Шовковского на посту главного тренера «Динамо».

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Александр Хацкевич Олег Лужный Динамо Киев
Источник FanDay
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