ХАЦКЕВИЧ жестко ответил на критику Лужного: «Накрыло волной благодарности»
Бывший главный тренер киевского «Динамо» – о своем помощнике
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал недавние высказывания о себе со стороны своего экс-помощника по тренерскому штабу «бело-синих» Олега Лужного.
«Меня приглашали под интересный проект, и Хацкевич уверял, что мы строим супер-команду. Впрочем, впоследствии стало понятно, что обещания Александра не соответствуют действительности», – высказывание Лужного.
Хацкевич: – Мне довелось поработать с настоящим профессионалом, как он говорит. Но я знаю одно: что, если ты делаешь добро человеку, то нужно отойти на безопасное расстояние, а то волной благодарности тебя может накрыть. Вот так могу сказать.
«Он позвал в «Динамо» игроков, которые и близко не соответствовали уровню клуба и поставленным задачам. Возможности качественно усилиться и получить хорошие результаты в «Динамо» тогда были», – высказывание Лужного.
Хацкевич: – Пусть тогда он приведет список футболистов, которых я пригласил. Может, у него были какие-то варианты. Но от него я не слышал ни одного предложения по усилению нашей команды. А, нет, было одно. Это был левый защитник Василий Кравец в то время, когда у нас на этой позиции играли Пиварич и Миколенко.
Также Лужный оценил перспективы Александра Шовковского на посту главного тренера «Динамо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Специалисты ожидают увидеть сборную Украины в 3-й или 4-й корзине
Австрия, уже имея путевку на ЧЕ, нанесла поражение Эстонии в квалификации