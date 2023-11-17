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  4. Руне после игр с Джоковичем и Синнером назвал главного фаворита ATP Finals
ATP
17 ноября 2023, 10:57 | Обновлено 17 ноября 2023, 10:58
1025
0

Руне после игр с Джоковичем и Синнером назвал главного фаворита ATP Finals

Хольгер больше верит в Джоковича, но оставляет шансы и другим

17 ноября 2023, 10:57 | Обновлено 17 ноября 2023, 10:58
1025
0
Руне после игр с Джоковичем и Синнером назвал главного фаворита ATP Finals
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

Датский теннисист Хольгер Руне рассказал, кого считает фаворитом Итогового турнира ATP.

«В матчах против Янника и Новака я проиграл в финальном сете. Разница в том, что я не использовал свои возможности на брейк-пойнтах. Желаю остальным игрокам удачи на турнире.

Будет интересно посмотреть, кто поднимет трофей. Конечно, Новак еще борется, он все еще главный фаворит. Но у Янника, Даниила и кто бы еще не вышел из второй группы будут хорошие шансы.

Будет интересно посмотреть. А я сейчас отдохну и начну предсезонную подготовку», – сказал Руне.

Отметим, что Хольгер завершил выступления с одним выигранным матчем против Стефаноса Циципаса и до последней партии на турнире боролся за выход в полуфинал.

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Итоговый турнир ATP Новак Джокович Янник Синнер Хольгер Руне
Источник ASAP text
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