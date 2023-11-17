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  4. ФОТО. Актер из Бесславных ублюдков похвалил Кейна за жест с тремя пальцами
Германия
17 ноября 2023, 10:39 | Обновлено 17 ноября 2023, 10:40
804
1

ФОТО. Актер из Бесславных ублюдков похвалил Кейна за жест с тремя пальцами

Майклу Фассбендеру понравилось празднование британца на немецкий манер

17 ноября 2023, 10:39 | Обновлено 17 ноября 2023, 10:40
804
1
ФОТО. Актер из Бесславных ублюдков похвалил Кейна за жест с тремя пальцами
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Известному актеру Майклу Фассбендеру понравилось празднование Гарри Кейна в матче с «Боруссией».

После третьего забитого мяча капитан сборной Англии на немецкий манер показал три пальца и, по всей видимости, прошел тест, который, как известно, не прошел один из самых известных персонажей Фассбендера в фильме Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки».

«Я думаю, это было здорово! Мой друг прислал мне эту фотографию в WhatsApp и сказал: «Зацени». Я думаю, это было великолепно. Чувствуешь себя очень привилегированным участником этого фильма, работая с Тарантино, моим героем. Приятно, что такие культовые сцены сохраняются и после выхода фильма, так что это очень здорово», – заявил Фассбендер.

Отметим, что Фассбендер в том фильме играет лейтенанта Арчи Хикокса, британского военного, свободно владеющего английским и немецким языками, которому поручено внедриться в ряды нацистов. Однако Хикокс совершает одну огромную ошибку: он заказывает 3 порции виски так, как это делает англичанин – указательным, средним и безымянным пальцами. В немецком варианте используется большой палец, и ошибка Хикокса приводит его к гибели в одной из самых напряженных и запоминающихся сцен фильма.

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Источник Goal.com
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