Александр ПИХАЛЕНОК: «Надеемся, Степаненко оставил гол на Италию»

Сборная Украины в контрольном матче обыграла Лехию 2:0, а один из голов забил хавбек Александр Пихаленок. А вот Тарас Степаненко свои шансы не использовал.

«Поле было очень сложное, мокрое. Но нужно было выходить, наигрывать комбинации. Будем разбирать, что получилось. Идет подготовка к Италии, и нужно быть готовыми не только тактически, но и физически».

«Забил гол Сарнавскому? Да, я его хорошо знаю еще по Днепру».

«Три шанса Степаненко? Да, немного не повезло ему. То перекладина, то вратарь чудом выручил. Может, на Италию оставил гол. Будем надеяться на это», – сказал Пихаленок.

Решающий матч отбора Евро-2024 против Италии пройдет 20 ноября.