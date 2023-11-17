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  4. Александр ПИХАЛЕНОК: «Надеемся, Степаненко оставил гол на Италию»
Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 10:31 | Обновлено 17 ноября 2023, 11:08
540
1

Александр ПИХАЛЕНОК: «Надеемся, Степаненко оставил гол на Италию»

У команды остался решающий матч года

17 ноября 2023, 10:31 | Обновлено 17 ноября 2023, 11:08
540
1
Александр ПИХАЛЕНОК: «Надеемся, Степаненко оставил гол на Италию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пихаленок

Сборная Украины в контрольном матче обыграла Лехию 2:0, а один из голов забил хавбек Александр Пихаленок. А вот Тарас Степаненко свои шансы не использовал.

«Поле было очень сложное, мокрое. Но нужно было выходить, наигрывать комбинации. Будем разбирать, что получилось. Идет подготовка к Италии, и нужно быть готовыми не только тактически, но и физически».

«Забил гол Сарнавскому? Да, я его хорошо знаю еще по Днепру».

«Три шанса Степаненко? Да, немного не повезло ему. То перекладина, то вратарь чудом выручил. Может, на Италию оставил гол. Будем надеяться на это», – сказал Пихаленок.

Решающий матч отбора Евро-2024 против Италии пройдет 20 ноября.

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сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Италия Александр Пихаленок Тарас Степаненко
Источник Украинская ассоциация футбола
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ВАЛ
Перемоги збірній Україні в матчі проти Італії.!!!🇺🇦
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