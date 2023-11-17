Дочь чемпионки Grand Slam. С кем сыграет Стародубцева в 1/4 финала в Чили?

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 159) узнала соперницу в 1/4 финала грунтового турнира серии WTA 125 в Колине (Чили).

В 3-м раунде украинка сыграет против Элизабет Мандлик (США, WTA 125), которая в 1/8 финала выиграла у Лауры Пигосси (Бразилия, WTA 136) в трех сетах за 1 час и 57 минут.

WTA 125 Колина. Грунт. 1/8 финала

Лаура Пигосси (Базилия) – Элизабет Мандлик (США) [7] – 6:3, 4:6, 0:6

Элизабет – дочь Ганы Мандликовой, которая за карьеру выиграла 4 титула турниров серии Grand Slam.

Стародубцева и Мандлик сыграют впервые в очном поединке.

Во 2-м раунде соревнований в Колине украинка в двух сетах обыграла Гильермину Найю.