Юрист: «Игроки «списка уклонистов» могут требовать опровержения в СМИ»

В украинских СМИ значительный резонанс вызвала информация опубликованного Министерством молодежи и спорта списка оставшихся за рубежом атлетов, выехавших за пределы Украины по специальному разрешению. В этот список вошли и некоторые ведущие украинские футболисты – игроки национальной сборной, выступающие за иностранные клубы: Артем Довбик, Михаил Мудрик и другие.

Спортивный юрист и адвокат Илья Скоропашкин в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, корректно ли употреблять термин «список уклонистов» и какие юридические последствия могут ожидать спортсменов.

- В список Минмолодежьспорта вошли 304 спортсмена, которые «остались за границей, чтобы избежать мобилизации». По крайней мере, так это трактовали некоторые СМИ...

– Следует заметить, что такая интерпретация, как «Список уклонистов, была представлена некоторыми средствами массовой информации. Минмолодежьспорт при опубликовании указанного списка ничего не говорит ни о мобилизации, ни об уклонении от нее. В списке говорится о лицах, нарушивших обязательства по срокам возвращения в Украину по окончании спортивного мероприятия. Называть всех лиц, внесенных в этот список, уклоняющимися от мобилизации или «уклонистами» не совсем корректно с юридической точки зрения.

Законом установлена уголовная ответственность за уклонение от мобилизации (ст. 336 УК Украины). Такая ответственность наступает после того, как военнообязанному лицу было надлежащим образом уведомлено об обязанности явки в призывной участок определенного центра комплектования, а лицо не явилось и таким образом уклонилось от призыва. Например, недавно писали о спортсмене-рыбаке, который не вернулся с чемпионата мира в Италии из-за того, что – как он сам сообщил – у него уже есть несколько повесток и боится попасть на фронт и быть «утилизированным». Кстати, его имени почему-то не было в списке Минмолодежьспорта. Этого спортсмена можно условно отнести к категории уклоняющихся.

Спортсмены, которые, например, не получали повесток, могут потребовать опровержения распространенной информации в СМИ об отнесении их к списку «уклонистов», если распространенная информация, по их мнению, имеет отрицательную окраску и криминальную направленность. Само же слово «уклонист» (т.е. лицо, уклоняющееся от мобилизации) является неологизмом, или новообразованием, ранее не существовавшим и появившимся после начала войны, аналогом русского «уклонист». Юридического определения такого слова нет. Кстати, на момент нашего интервью информация на сайте Минмолодежьспорта относительно указанного перечня спортсменов-«уклонистов» уже не открывается и выдает ошибку 404. Возможно, на это повлияло наличие в списке «уклонистов» ведущих футболистов, входящих в состав Национальной сборной Украины, что и побудило Министерство к удалению этого списка вообще. Как говорил классик, много шума из ничего.

- О какой юридической ответственности может идти речь относительно спортсменов, попавших на «карандаш» функционеров Минмолодежьспорта?

- Что касается спортсмена-рыбака, то можно утверждать, что он нарушил закон, когда, получив повестку, не явился в ТЦК и не вернулся со спортивного мероприятия, имея целью уклонение от призыва. Что касается других спортсменов, то здесь все индивидуально. В целом могу сказать, что в настоящее время в Украине предусмотрена ответственность за незаконное пересечение границы. Ответственность для тех, кто уехал законно на ограниченный период и не вернулся – отсутствует.