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Сборная УКРАИНЫ
17 ноября 2023, 08:27 |
1741
4

Юрист: «Игроки «списка уклонистов» могут требовать опровержения в СМИ»

Можно ли называть легионеров «уклонистов» – ответ юриста

17 ноября 2023, 08:27 |
1741
4
Юрист: «Игроки «списка уклонистов» могут требовать опровержения в СМИ»
УАФ

В украинских СМИ значительный резонанс вызвала информация опубликованного Министерством молодежи и спорта списка оставшихся за рубежом атлетов, выехавших за пределы Украины по специальному разрешению. В этот список вошли и некоторые ведущие украинские футболисты – игроки национальной сборной, выступающие за иностранные клубы: Артем Довбик, Михаил Мудрик и другие.

Спортивный юрист и адвокат Илья Скоропашкин в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, корректно ли употреблять термин «список уклонистов» и какие юридические последствия могут ожидать спортсменов.

- В список Минмолодежьспорта вошли 304 спортсмена, которые «остались за границей, чтобы избежать мобилизации». По крайней мере, так это трактовали некоторые СМИ...
– Следует заметить, что такая интерпретация, как «Список уклонистов, была представлена некоторыми средствами массовой информации. Минмолодежьспорт при опубликовании указанного списка ничего не говорит ни о мобилизации, ни об уклонении от нее. В списке говорится о лицах, нарушивших обязательства по срокам возвращения в Украину по окончании спортивного мероприятия. Называть всех лиц, внесенных в этот список, уклоняющимися от мобилизации или «уклонистами» не совсем корректно с юридической точки зрения.

Законом установлена уголовная ответственность за уклонение от мобилизации (ст. 336 УК Украины). Такая ответственность наступает после того, как военнообязанному лицу было надлежащим образом уведомлено об обязанности явки в призывной участок определенного центра комплектования, а лицо не явилось и таким образом уклонилось от призыва. Например, недавно писали о спортсмене-рыбаке, который не вернулся с чемпионата мира в Италии из-за того, что – как он сам сообщил – у него уже есть несколько повесток и боится попасть на фронт и быть «утилизированным». Кстати, его имени почему-то не было в списке Минмолодежьспорта. Этого спортсмена можно условно отнести к категории уклоняющихся.

Спортсмены, которые, например, не получали повесток, могут потребовать опровержения распространенной информации в СМИ об отнесении их к списку «уклонистов», если распространенная информация, по их мнению, имеет отрицательную окраску и криминальную направленность. Само же слово «уклонист» (т.е. лицо, уклоняющееся от мобилизации) является неологизмом, или новообразованием, ранее не существовавшим и появившимся после начала войны, аналогом русского «уклонист». Юридического определения такого слова нет. Кстати, на момент нашего интервью информация на сайте Минмолодежьспорта относительно указанного перечня спортсменов-«уклонистов» уже не открывается и выдает ошибку 404. Возможно, на это повлияло наличие в списке «уклонистов» ведущих футболистов, входящих в состав Национальной сборной Украины, что и побудило Министерство к удалению этого списка вообще. Как говорил классик, много шума из ничего.

- О какой юридической ответственности может идти речь относительно спортсменов, попавших на «карандаш» функционеров Минмолодежьспорта?
- Что касается спортсмена-рыбака, то можно утверждать, что он нарушил закон, когда, получив повестку, не явился в ТЦК и не вернулся со спортивного мероприятия, имея целью уклонение от призыва. Что касается других спортсменов, то здесь все индивидуально. В целом могу сказать, что в настоящее время в Украине предусмотрена ответственность за незаконное пересечение границы. Ответственность для тех, кто уехал законно на ограниченный период и не вернулся – отсутствует.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Galex
На то літо усі підуть до того ТЦК.  Забули пісню?  
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!
Щось не чути її останнім часом. А треба на стадіонах щоб була.
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0
Болела
Рибалку також не можна назвати ухилянтом, до тих пір , поки його не буде засуджено за статтею 336 ККУ і до поки рішення суду не набере законної сили. Тоді це доконаний факт і встановлена вина. 
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0
oleg_d_76
Ну да, украл буханку хлеба сядешь, украл миллион - бизнесмен. Кто виноват - рыбак
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0
Олександр
Зеленского 4 раза призывали служить но пройдоха ни разу не явился .Вот это настоящий ухилянт 
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-1
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