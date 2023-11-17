Александр Зверев – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 ноября состоятся матчи последнего 3-го тура Красной группы на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

Александр Зверев (Германия, ATP 8) сыграет против Андрея Рублева (АТР 5). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после поединка Рам / Салсбери – Хиджиката / Кублер. Время начала матча – 21:30 по Киеву.

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Это будет 10-я встреча теннисистов. Счет 5:4 в пользу Зверева.

В Красной группе Александр и Андрей играют вместе с Карласом Алькарасом и Даниилом Медведевым.

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей

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