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  4. Александр Зверев – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
17 ноября 2023, 02:55 |
89
0

Александр Зверев – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2023

17 ноября 2023, 02:55 |
89
0
Александр Зверев – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

17 ноября состоятся матчи последнего 3-го тура Красной группы на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

Александр Зверев (Германия, ATP 8) сыграет против Андрея Рублева (АТР 5). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после поединка Рам / Салсбери – Хиджиката / Кублер. Время начала матча – 21:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 10-я встреча теннисистов. Счет 5:4 в пользу Зверева.

В Красной группе Александр и Андрей играют вместе с Карласом Алькарасом и Даниилом Медведевым.

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей

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Александр Зверев Андрей Рублев Итоговый турнир ATP смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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