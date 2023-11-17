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  4. Карлос Алькарас – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
17 ноября 2023, 02:50 |
41
0

Карлос Алькарас – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2023

17 ноября 2023, 02:50 |
41
0
Карлос Алькарас – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

17 ноября состоятся матчи последнего 3-го тура Красной группы на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) сыграет против Даниила Медведева (АТР 3). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после поединка Кольхоф / Скупски – Бопанна / Эбден. Время начала матча – 15:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча теннисистов. Счет 2:2.

В Красной группе Карлос и Даниил играют вместе с Андреем Рублевым и Александром Зверевым.

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей

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Карлос Алькарас (теннисист) Даниил Медведев Итоговый турнир ATP смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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