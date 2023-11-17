Карлос Алькарас – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 ноября состоятся матчи последнего 3-го тура Красной группы на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) сыграет против Даниила Медведева (АТР 3). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после поединка Кольхоф / Скупски – Бопанна / Эбден. Время начала матча – 15:30 по Киеву.

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Это будет 5-я встреча теннисистов. Счет 2:2.

В Красной группе Карлос и Даниил играют вместе с Андреем Рублевым и Александром Зверевым.

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей

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