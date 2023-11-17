ВИДЕО. Украинская молодежка провела тренировку перед игрой с Люксембургом
Главный тренер сине-желтых Унаи Мельгоса проводит сбор с участием 24 игроков.
Молодежная сборная Украины провела тренировку перед к матчем квалификации Евро-2025 U-21 против команды Люксембурга (17 ноября в 20:00).
Главный тренер сине-желтых Унаи Мельгоса проводит сбор с участием 24 футболистов.
Текущий отборочный цикл чемпионата Европы молодежная сборная Украины (игроки 2002 г. р. и мол) начала с трех подряд побед, в том числе одолев в октябрьском домашнем противостоянии действующих чемпионов Европы – англичан (3:2).
Следующие номинально домашние матчи украинской молодежки с Люксембургом и Азербайджаном пройдут на стадионе «Нуэва-Кондомина» в испанской Мурсии.
Игра со сборной Люксембурга U-21 состоится 17 ноября, а встреча с командой Азербайджана U-21 – 21 ноября. Начало обоих поединков – в 20:00 по киевскому времени.
ВИДЕО. Украинская молодежка провела тренировку перед игрой с Люксембургом
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