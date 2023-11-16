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Молодежные турниры
16 ноября 2023, 13:14 |
295
0

Тренер Украины U-21: «Должны уважать Люксембург»

Унаи Мельгоса поделился ожиданиями от ближайших матчей молодежки

16 ноября 2023, 13:14 |
295
0
Тренер Украины U-21: «Должны уважать Люксембург»
УАФ. Унаи Мельгоса

Главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса поделился ожиданиями от ближайших матчей молодежки в отборе к Евро-2025.

– Беспокоят ли перед ноябрьскими поединками кадровые вопросы? Все ли здоровы?

– Большинство игроков в порядке. Разве что Брагару имеет определенные проблемы с ногой после поединка уик-энда. Посмотрим, как он будет чувствовать себя в течение следующих дней.

– Какие выводы вы сделали после первого матча нашей команды с Люксембургом?

– Учитывая счет, 3:0, может сложиться впечатление, что это была легкая игра. Но это не так. Должны сделать выводы из собственных ошибок и уважать эту команду. Уважение означает подготовиться и сфокусироваться на собственных качествах и потребностях.

– Какое впечатление, если опираться на видео, в предыдущих поединках произвела команда Азербайджана?

– Думаю, азербайджанская сборная показала два лица. Иногда она защищалась очень низко и играла через длинные передачи. В других моментах было заметно, что эта команда способна комбинировать и имеет несколько молодых талантов с хорошими индивидуальными качествами.

Как и с Люксембургом, с Азербайджаном нам надо заботиться о собственной подготовке. Мы все должны понимать, что наше выступление зависит от нас самих. Должны выполнять всю работу, как на поле, так и за его пределами.

– Учитывая девять очков в активе, мы можем говорить, что поставили конкретную задачу финишировать первыми в группе?

– Сейчас мы должны концентрироваться на процессе, на том, как делаем те или иные вещи, на собственном обучении. Когда внимание переключается на другое, начинаются проблемы.

Следующие, номинально домашние матчи украинской молодежки, с Люксембургом (17 ноября в 20:00 по киевскому времени) и Азербайджаном (21 ноября в 20:00 по киевскому времени), пройдут на стадионе «Нуэва-Кондомина» в испанской Мурсии.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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