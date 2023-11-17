16 ноября в польском Гданське состоялся товарищеский матч между командой «Лехия» Гданьск и сборной Украины (0:2). Команды играли на арене Polsat Plus Arena в Гданське, построенной к Евро-2012.

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Украинская сборная забила по голу в каждом тайме. На 24-й минуте Александр Пихаленок открыл счет в матче для сборной Украины (1:0). После перерыва, на 58-й минуте, Егор Назарина удвоил перевес сине-желтых (2:0).

Интересно, что матч проходил за закрытыми дверями, и видеотрансляция не проводилась. Тренерский штаб сине-желтых принял такое решение, чтобы не выдавать секреты тактической подготовки итальянцам.

Сине-желтая сборная готовится к матчу против Италии (20 ноября в Леверкузене), победитель которого получит путевку в финальный раунд Евро-2024.

ФОТО. Как это было. Сборная Украины обыграла Лехию за закрытыми дверями