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Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 01:00 | Обновлено 17 ноября 2023, 01:09
374
0

ФОТО. Как это было. Сборная Украины обыграла Лехию за закрытыми дверями

Победу двумя голами принесли Александр Пихаленок и Егор Назарина

17 ноября 2023, 01:00 | Обновлено 17 ноября 2023, 01:09
374
0
ФОТО. Как это было. Сборная Украины обыграла Лехию за закрытыми дверями
УАФ

16 ноября в польском Гданське состоялся товарищеский матч между командой «Лехия» Гданьск и сборной Украины (0:2). Команды играли на арене Polsat Plus Arena в Гданське, построенной к Евро-2012.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинская сборная забила по голу в каждом тайме. На 24-й минуте Александр Пихаленок открыл счет в матче для сборной Украины (1:0). После перерыва, на 58-й минуте, Егор Назарина удвоил перевес сине-желтых (2:0).

Интересно, что матч проходил за закрытыми дверями, и видеотрансляция не проводилась. Тренерский штаб сине-желтых принял такое решение, чтобы не выдавать секреты тактической подготовки итальянцам.

Сине-желтая сборная готовится к матчу против Италии (20 ноября в Леверкузене), победитель которого получит путевку в финальный раунд Евро-2024.

ФОТО. Как это было. Сборная Украины обыграла Лехию за закрытыми дверями

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Источник Украинская ассоциация футбола
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