ВИДЕО. Александр Зинченко поблагодарил поляков за гостеприимство
В Гданське состоялся товарищеский матч между «Лехией» и сборной Украины
16 ноября в польском Гданське состоялся товарищеский матч между командой «Лехия» Гданьск и сборной Украины (0:2). Команды играли на арене Polsat Plus Arena в Гданське.
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После игры футболист сборной Украины Александр Зинченко поблагодарил поляков за гостеприимство:
«Благодарю хозяев за гостеприимство. Много украинских беженцев живут здесь. Большое спасибо всем полякам за такую поддержку нас».
Сине-желтая сборная готовится к матчу против Италии (20 ноября в Леверкузене), победитель которого получит путевку в финальный раунд Евро-2024.
Oleksandr Zinchenko, piłkarz Arsenalu Londyn, będzie gościem KULIS MECZU #LGDUkraine!— Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) November 16, 2023
🔜 Jutro pełen materiał filmowy! pic.twitter.com/tiRVlo14Gv
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