ВИДЕО. Александр Зинченко поблагодарил поляков за гостеприимство

16 ноября в польском Гданське состоялся товарищеский матч между командой «Лехия» Гданьск и сборной Украины (0:2). Команды играли на арене Polsat Plus Arena в Гданське.

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После игры футболист сборной Украины Александр Зинченко поблагодарил поляков за гостеприимство:

«Благодарю хозяев за гостеприимство. Много украинских беженцев живут здесь. Большое спасибо всем полякам за такую поддержку нас».

Сине-желтая сборная готовится к матчу против Италии (20 ноября в Леверкузене), победитель которого получит путевку в финальный раунд Евро-2024.