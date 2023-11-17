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Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 00:40 | Обновлено 17 ноября 2023, 00:53
370
0

ВИДЕО. Александр Зинченко поблагодарил поляков за гостеприимство

В Гданське состоялся товарищеский матч между «Лехией» и сборной Украины

17 ноября 2023, 00:40 | Обновлено 17 ноября 2023, 00:53
370
0
ВИДЕО. Александр Зинченко поблагодарил поляков за гостеприимство
ФК Лехия. Александр Зинченко

16 ноября в польском Гданське состоялся товарищеский матч между командой «Лехия» Гданьск и сборной Украины (0:2). Команды играли на арене Polsat Plus Arena в Гданське.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После игры футболист сборной Украины Александр Зинченко поблагодарил поляков за гостеприимство:

«Благодарю хозяев за гостеприимство. Много украинских беженцев живут здесь. Большое спасибо всем полякам за такую поддержку нас».

Сине-желтая сборная готовится к матчу против Италии (20 ноября в Леверкузене), победитель которого получит путевку в финальный раунд Евро-2024.

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