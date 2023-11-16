Португалия16 ноября 2023, 23:19 |
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Давид Нерес перенес операцию на колене
Бразильский хавбек вернется на поле не ранее, чем в 2024 году
16 ноября 2023, 23:19 |
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26-летний вингер «Бенфики» Давид Нерес, который в конце октября получил тяжелую травму левого колена, накануне перенес операцию на внутреннем мениске.
Хирургическое вмешательство произошло в Лионе под контролем доктора Бертрана Соннери-Котте.
Стоит отметить, что перед операцией Нересу пришлось ждать две недели, пока спадет отек левого колена.
В нынешнем году Нерес на поле не вернется, а сможет сыграть за «Бенфику» уже в 2024-м.
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