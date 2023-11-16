Давид Нерес перенес операцию на колене

26-летний вингер «Бенфики» Давид Нерес, который в конце октября получил тяжелую травму левого колена, накануне перенес операцию на внутреннем мениске.

Хирургическое вмешательство произошло в Лионе под контролем доктора Бертрана Соннери-Котте.

Стоит отметить, что перед операцией Нересу пришлось ждать две недели, пока спадет отек левого колена.

В нынешнем году Нерес на поле не вернется, а сможет сыграть за «Бенфику» уже в 2024-м.