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  4. Давид Нерес перенес операцию на колене
Португалия
16 ноября 2023, 23:19 |
157
0

Давид Нерес перенес операцию на колене

Бразильский хавбек вернется на поле не ранее, чем в 2024 году

16 ноября 2023, 23:19 |
157
0
Давид Нерес перенес операцию на колене
slbenfica.pt. Давид Нерес

26-летний вингер «Бенфики» Давид Нерес, который в конце октября получил тяжелую травму левого колена, накануне перенес операцию на внутреннем мениске.

Хирургическое вмешательство произошло в Лионе под контролем доктора Бертрана Соннери-Котте.

Стоит отметить, что перед операцией Нересу пришлось ждать две недели, пока спадет отек левого колена.

В нынешнем году Нерес на поле не вернется, а сможет сыграть за «Бенфику» уже в 2024-м.

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Давид Нерес Бенфика травма колена операция на колене
Источник ФК Бенфика
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