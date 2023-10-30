Экс-вингер Шахтера получил серьезную травму в Бенфике

26-летний экс-вингер «Шахтера» Давид Нерес, ныне выступающий за «Бенфику», не сможет помочь лиссабонской команде в оставшихся в текущем календарном году матчах.

Бразилец получил серьезную травму в недавнем поединке «орлов» против «Каза Пии» (1:1) в рамках чемпионата Португалии.

Проведенное обследование показало, что Нерес повредил левый мениск и совершенно точно пропустит несколько ближайших месяцев. Пока в клубе не определились с тем, потребуется ли бразильцу операция или же нет.

Давид Нерес в сезоне-2023/24 провел за «Бенфику» 12 матчей, в которых отличился 1 голом и 4 ассистами.