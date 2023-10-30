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  4. Экс-вингер Шахтера получил серьезную травму в Бенфике
Португалия
30 октября 2023, 09:54 |
1053
0

Экс-вингер Шахтера получил серьезную травму в Бенфике

Давид Нерес в нынешнем году на поле больше не выйдет

30 октября 2023, 09:54 |
1053
0
Экс-вингер Шахтера получил серьезную травму в Бенфике
record.pt. Давид Нерес

26-летний экс-вингер «Шахтера» Давид Нерес, ныне выступающий за «Бенфику», не сможет помочь лиссабонской команде в оставшихся в текущем календарном году матчах.

Бразилец получил серьезную травму в недавнем поединке «орлов» против «Каза Пии» (1:1) в рамках чемпионата Португалии.

Проведенное обследование показало, что Нерес повредил левый мениск и совершенно точно пропустит несколько ближайших месяцев. Пока в клубе не определились с тем, потребуется ли бразильцу операция или же нет.

Давид Нерес в сезоне-2023/24 провел за «Бенфику» 12 матчей, в которых отличился 1 голом и 4 ассистами.

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Источник Record.pt
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