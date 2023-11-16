16 ноября в польском Гданське состоялся товарищеский матч между командой «Лехия» Гданьск и сборной Украины (0:2). Команды играли на арене Polsat Plus Arena в Гданське, построенной к Евро-2012.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинская сборная забила по голу в каждом тайме. На 24-й минуте Александр Пихаленок открыл счет в матче для сборной Украины (1:0). После перерыва, на 58-й минуте, Егор Назарина удвоил перевес сине-желтых (2:0).

Интересно, что матч проходил за закрытыми дверями, и видеотрансляция не проводилась. Тренерский штаб сине-желтых принял такое решение, чтобы не выдавать секреты тактической подготовки итальянцам.

Обнародован состав сборной Украины в спарринге против Лехии из Гданьска.

Товарищеский матч, 16 ноября, 17:00. Гданьск (Польша)

Лехия Гданьск – сборная Украины – 0:2

Голы: Александр Пихаленок, 24, Егор Назарина, 58.

Лехия (старт): Богдан Сарнавский, Давид Бугай, Андрей Чиндрис, Бартош Бжек, Милош Калагур, Иван Желизко, Рифет Капич (с), Кацпер Сезоненко, Камило Мена, Лукаш Зявиньски, Максим Хлань.

Сборная Украины (1-й тайм): Ризнык (Бущан, 30), Караваев, Бондарь, Матвиенко, Таловеров, Дубинчак, Сидорчук (к), Малиновский, Пихаленок (Назарина 30), Зубков, Яремчук (Сикан, 30).

Сборная Украины (2-й тайм): Бущан (Трубин, 60), Миколенко, Забарный, Сваток, Тымчик, Назарина (Степаненко, 60), Зинченко (к), Судаков, Мудрик, Цыганков, Сикан (Довбык, 60).