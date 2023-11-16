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  4. Мудрик – уже не тот. Украинца нет в сборной АПЛ по его козырному компоненту
Англия
16 ноября 2023, 22:50 | Обновлено 16 ноября 2023, 23:06
983
1

Мудрик – уже не тот. Украинца нет в сборной АПЛ по его козырному компоненту

Вингер «Челси» скоростью пока не блещет

16 ноября 2023, 22:50 | Обновлено 16 ноября 2023, 23:06
983
1
Мудрик – уже не тот. Украинца нет в сборной АПЛ по его козырному компоненту
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Полузащитника лондонского «Челси» Михаила Мудрика нет в текущей символической сборной Английской Премьер-лиги, которая составлена на основании показанной игроками скорости в нынешнем чемпионате Англии.

Скорость – один из главных и, вероятно, самых основных компонентов в игре украинского полузащитника.

Можно вспомнить, что 21 января 2023 года Мудрик дебютировал за «Челси» в матче 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля», выйдя на замену на 55-й минуте и сразу же установил тогда рекорд скорости в сезоне-2022/2023 — 36,63 км/ч.

Самые быстрые игроки АПЛ по позициям (схема 1-4-3-3)

Голкипер: Роберт Санчес («Челси», 35,1 км/ч)

Защитники: Бен Чилуэлл («Челси», 35,5), Мики ван де Вен («Тоттенхэм», 35,5), Дара О'Ши («Бернли», 36,7), Кайл Уокер («Манчестер Сити», 35,3)

Полузащитники: Тахит Чонг («Лутон», 35,4), Амаду Онана («Эвертон», 36,7), Доминик Собослаи («Ливерпуль», 36,8)

Нападающие: Энтони Гордон («Ньюкасл», 36,7), Чидози Огбене («Лутон», 36,9), Педру Нету («Вулверхэмптон», 36,9).

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Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Squawka
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Комментарии 1
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TarasTaras94
він чомусь забіги робити перестав просто. Дивно, що його найкращу зброю не вискористовують 
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