Мудрик – уже не тот. Украинца нет в сборной АПЛ по его козырному компоненту

Полузащитника лондонского «Челси» Михаила Мудрика нет в текущей символической сборной Английской Премьер-лиги, которая составлена на основании показанной игроками скорости в нынешнем чемпионате Англии.

Скорость – один из главных и, вероятно, самых основных компонентов в игре украинского полузащитника.

Можно вспомнить, что 21 января 2023 года Мудрик дебютировал за «Челси» в матче 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля», выйдя на замену на 55-й минуте и сразу же установил тогда рекорд скорости в сезоне-2022/2023 — 36,63 км/ч.

Самые быстрые игроки АПЛ по позициям (схема 1-4-3-3)

Голкипер: Роберт Санчес («Челси», 35,1 км/ч)

Защитники: Бен Чилуэлл («Челси», 35,5), Мики ван де Вен («Тоттенхэм», 35,5), Дара О'Ши («Бернли», 36,7), Кайл Уокер («Манчестер Сити», 35,3)

Полузащитники: Тахит Чонг («Лутон», 35,4), Амаду Онана («Эвертон», 36,7), Доминик Собослаи («Ливерпуль», 36,8)

Нападающие: Энтони Гордон («Ньюкасл», 36,7), Чидози Огбене («Лутон», 36,9), Педру Нету («Вулверхэмптон», 36,9).