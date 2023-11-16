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  4. Кейн – в топ-3. Назван лучший футболист Англии в истории
Англия
16 ноября 2023, 21:51 | Обновлено 16 ноября 2023, 21:54
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0

Кейн – в топ-3. Назван лучший футболист Англии в истории

Вне конкуренции оказался легендарный Бобби Чарльтон

16 ноября 2023, 21:51 | Обновлено 16 ноября 2023, 21:54
1079
0
Кейн – в топ-3. Назван лучший футболист Англии в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Британское издание FourFourTwo составило рейтинг из 25-ти лучших футболистов в истории Англии.

Реестр возглавил бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтон.

В тройке лучших он опередил Бобби Мура и действующего форварда сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна.

Напомним, ранее сообщалось, что Кейн установил исторический рекорд, превзойдя достижение Чарльтона.

Топ-10 лучших игроков в истории Англии (версия FourFourTwo)

  • 1. Бобби Чарльтон
  • 2. Бобби Мур
  • 3. Гарри Кейн
  • 4. Уэйн Руни
  • 5. Джимми Гривз
  • 6. Гордон Бэнкс
  • 7. Пол Гаскойн
  • 8. Дэвид Бекхэм
  • 9. Алан Ширер
  • 10. Гари Линекер
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Гарри Кейн Бобби Чарльтон
Источник FourFourTwo
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