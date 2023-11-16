Англия16 ноября 2023, 21:51 | Обновлено 16 ноября 2023, 21:54
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Кейн – в топ-3. Назван лучший футболист Англии в истории
Вне конкуренции оказался легендарный Бобби Чарльтон
16 ноября 2023, 21:51 | Обновлено 16 ноября 2023, 21:54
1079
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Британское издание FourFourTwo составило рейтинг из 25-ти лучших футболистов в истории Англии.
Реестр возглавил бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтон.
В тройке лучших он опередил Бобби Мура и действующего форварда сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна.
Напомним, ранее сообщалось, что Кейн установил исторический рекорд, превзойдя достижение Чарльтона.
Топ-10 лучших игроков в истории Англии (версия FourFourTwo)
- 1. Бобби Чарльтон
- 2. Бобби Мур
- 3. Гарри Кейн
- 4. Уэйн Руни
- 5. Джимми Гривз
- 6. Гордон Бэнкс
- 7. Пол Гаскойн
- 8. Дэвид Бекхэм
- 9. Алан Ширер
- 10. Гари Линекер
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