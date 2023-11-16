Кейн – в топ-3. Назван лучший футболист Англии в истории

Британское издание FourFourTwo составило рейтинг из 25-ти лучших футболистов в истории Англии.

Реестр возглавил бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтон.

В тройке лучших он опередил Бобби Мура и действующего форварда сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна.

Напомним, ранее сообщалось, что Кейн установил исторический рекорд, превзойдя достижение Чарльтона.

Топ-10 лучших игроков в истории Англии (версия FourFourTwo)