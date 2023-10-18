Чемпионат Европы18 октября 2023, 09:23 | Обновлено 18 октября 2023, 09:33
555
2
Гарри Кейн установил исторический рекорд. Он превзошел Бобби Чарльтона
Форвард сборной Англии забил 24 мяча за сборную Англии на стадионе Уэмбли
18 октября 2023, 09:23 | Обновлено 18 октября 2023, 09:33
555
2
Форвард сборной Англии Гарри Кейн установил исторический рекорд.
17 октября капитан Трех львов оформил дубль в матче квалификации Евро-2024 против Италии (3:1).
Таким образом, Кейн забил суммарно 24 мяча за сборную Англии на стадионе Уэмбли, и это новый рекорд.
Форвард англичан обошел знаменитого Бобби Чарльтона, у которого 23 гола на Уэмбли.
ВИДЕО. Гарри Кейн оформил дубль за сборную Англии в ворота команды Италии
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 октября 2023, 01:05 3
Главный тренер сборной Украины прокомментировал матч против Мальты
Футбол | 17 октября 2023, 23:41 15
Итальянцы открыли счет, англичане ответили тремя результативными ударами
Футбол | 17.10.2023, 14:36
Футбол | 17.10.2023, 23:45
Футбол | 18.10.2023, 05:15
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Красень, що сказати.
Стадіон Вемблі, а не уемблі. Куди дивляться редактори?
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.10.2023, 23:15 12
16.10.2023, 21:35 28
16.10.2023, 10:10
17.10.2023, 06:30 75
16.10.2023, 11:10 7
16.10.2023, 21:23 68
16.10.2023, 21:50 4