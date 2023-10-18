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  4. Гарри Кейн установил исторический рекорд. Он превзошел Бобби Чарльтона
Чемпионат Европы
18 октября 2023, 09:23 | Обновлено 18 октября 2023, 09:33
555
2

Гарри Кейн установил исторический рекорд. Он превзошел Бобби Чарльтона

Форвард сборной Англии забил 24 мяча за сборную Англии на стадионе Уэмбли

18 октября 2023, 09:23 | Обновлено 18 октября 2023, 09:33
555
2
Гарри Кейн установил исторический рекорд. Он превзошел Бобби Чарльтона
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард сборной Англии Гарри Кейн установил исторический рекорд.

17 октября капитан Трех львов оформил дубль в матче квалификации Евро-2024 против Италии (3:1).

Таким образом, Кейн забил суммарно 24 мяча за сборную Англии на стадионе Уэмбли, и это новый рекорд.

Форвард англичан обошел знаменитого Бобби Чарльтона, у которого 23 гола на Уэмбли.

ВИДЕО. Гарри Кейн оформил дубль за сборную Англии в ворота команды Италии

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Источник Sport.ua
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PETP0
Красень, що сказати.
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Germes
Стадіон Вемблі, а не уемблі. Куди дивляться редактори?
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