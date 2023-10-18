Гарри Кейн установил исторический рекорд. Он превзошел Бобби Чарльтона

Форвард сборной Англии Гарри Кейн установил исторический рекорд.

17 октября капитан Трех львов оформил дубль в матче квалификации Евро-2024 против Италии (3:1).

Таким образом, Кейн забил суммарно 24 мяча за сборную Англии на стадионе Уэмбли, и это новый рекорд.

Форвард англичан обошел знаменитого Бобби Чарльтона, у которого 23 гола на Уэмбли.

ВИДЕО. Гарри Кейн оформил дубль за сборную Англии в ворота команды Италии