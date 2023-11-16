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Кубок Украины
16 ноября 2023, 21:29 | Обновлено 16 ноября 2023, 22:46
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Определено место проведения финала женского Кубка Украины

Трофей разыграют «Ворскла» и «Кривбасс»

16 ноября 2023, 21:29 | Обновлено 16 ноября 2023, 22:46
230
0
Определено место проведения финала женского Кубка Украины
УАФ. Стадион СКИФ

Стало известно место проведения и время начала финального матча юбилейного, 30-го по счету, розыгрыша Кубка Украины по футболу среди женских команд.

В решающем матче за трофей сойдутся полтавская «Ворскла» и «Кривбасс» из Кривого Рога. Команда из Полтавы дошла до финала в статусе действующего обладателя трофея, а вот команда из Кривого Рога сыграет в финальном поединке впервые в истории.

Финал Кубка Украины-2023 состоится 25 ноября на стадионе «СКИФ» во Львове. Начало игры запланировано на 13:00.

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Кубок Украины по футболу среди женщин Ворскла Полтава Кривбасс Кривой Рог женский футбол Ворскла - Кривбасс стадион СКИФ Львов
Источник Украинская ассоциация футбола
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