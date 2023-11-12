Лучший против дебютанта. Определились финалистки женского Кубка Украины

В розыгрыше Кубка Украины по футболу среди женщин 2023 года стали известны команды-финалисты.

Полтавская «Ворскла», которая является сильнейшим клубом страны, в полуфинальном поединке с «Колосом» из Ковалевки не испытала никаких проблем и победила со счетом 5:1.

Соперником полтавского коллектива по финалу станет криворожский «Кривбасс». Он в 1/2 финала в дополнительное время обыграл «Днепр-1» – 2:1. Для «Кривбасс» будущий финал станет историческим – первым в истории.

Финал розыгрыша женского Кубка Украины-2023 состоится 25 ноября.

Кубок Украины среди женщин. 1/2 финала

Ворскла – Колос – 5:1

Голы: Козлова, 5, Котик, 39, Андрухив, 45+1, Корсун, 48, Кравчук, 83 – Левицкая, 90 пенальти.

Кривбасс – Днепр-1 -2:1 доп.время

Голы: Басанская, 15, Тан, 97 – Майбородина, 27.