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Кубок Украины
12 ноября 2023, 09:09 | Обновлено 12 ноября 2023, 09:23
330
0

Лучший против дебютанта. Определились финалистки женского Кубка Украины

Сыграны матчи 1/2 финала турнира

12 ноября 2023, 09:09 | Обновлено 12 ноября 2023, 09:23
330
0
Лучший против дебютанта. Определились финалистки женского Кубка Украины
ФК Кривбасс Кривой Рог

В розыгрыше Кубка Украины по футболу среди женщин 2023 года стали известны команды-финалисты.

Полтавская «Ворскла», которая является сильнейшим клубом страны, в полуфинальном поединке с «Колосом» из Ковалевки не испытала никаких проблем и победила со счетом 5:1.

Соперником полтавского коллектива по финалу станет криворожский «Кривбасс». Он в 1/2 финала в дополнительное время обыграл «Днепр-1» – 2:1. Для «Кривбасс» будущий финал станет историческим – первым в истории.

Финал розыгрыша женского Кубка Украины-2023 состоится 25 ноября.

Кубок Украины среди женщин. 1/2 финала

Ворскла – Колос – 5:1

Голы: Козлова, 5, Котик, 39, Андрухив, 45+1, Корсун, 48, Кравчук, 83 – Левицкая, 90 пенальти.

Кривбасс – Днепр-1 -2:1 доп.время

Голы: Басанская, 15, Тан, 97 – Майбородина, 27.

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женский футбол Кубок Украины по футболу среди женщин Кривбасс Кривой Рог Днепр-1 Ворскла Полтава Колос Ковалевка
Источник Sport.ua
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