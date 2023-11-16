Шаран провел тренировку Миная после слухов о своей отставке
Закарпатцы готовятся к матчу с «Кривбассом»
Как стало известно Sport.ua, в четверг, 16 ноября, футболисты «Миная» после нескольких дней отдыха начали подготовку к календарному поединку 15-го тура УПЛ с «Кривбассом», который состоится 25 ноября.
По информации нашего источника, сегодняшнюю тренировку проводил главный тренер Владимир Шаран, о вероятной отставке которого на этой неделе сообщали СМИ. Клубному менеджменту, тренерскому составу и футболистам запрещено делиться новостями о кадровой ситуации в «Минае».
Не исключено, что конкретика в вопросе о будущем Шарана появится в начале следующей недели.
Пока «Минай» на 16-м месте в таблице УПЛ, набрав шесть очков.
Ранее сообщалось, что закарпатский клуб размышляет над возможным назначением на пост главного тренера «Миная» бывшего полузащитника луганской «Зари» Желько Любеновича.
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