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Украина. Премьер лига
16 ноября 2023, 20:31 | Обновлено 16 ноября 2023, 20:51
371
1

Шаран провел тренировку Миная после слухов о своей отставке

Закарпатцы готовятся к матчу с «Кривбассом»

16 ноября 2023, 20:31 | Обновлено 16 ноября 2023, 20:51
371
1
Шаран провел тренировку Миная после слухов о своей отставке
ФК Минай. Владимир Шаран

Как стало известно Sport.ua, в четверг, 16 ноября, футболисты «Миная» после нескольких дней отдыха начали подготовку к календарному поединку 15-го тура УПЛ с «Кривбассом», который состоится 25 ноября.

По информации нашего источника, сегодняшнюю тренировку проводил главный тренер Владимир Шаран, о вероятной отставке которого на этой неделе сообщали СМИ. Клубному менеджменту, тренерскому составу и футболистам запрещено делиться новостями о кадровой ситуации в «Минае».

Не исключено, что конкретика в вопросе о будущем Шарана появится в начале следующей недели.

Пока «Минай» на 16-м месте в таблице УПЛ, набрав шесть очков.

Ранее сообщалось, что закарпатский клуб размышляет над возможным назначением на пост главного тренера «Миная» бывшего полузащитника луганской «Зари» Желько Любеновича.

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Владимир Шаран Минай чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Источник Sport.ua
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