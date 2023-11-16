Агент Холанда: «Интерес Реала? Переход может состояться»
Рафаэла Пимента – о будущем форварда «Манчестер Сити»
Агент Эрлинга Холанда Рафаэла Пимента прокомментировала интерес к форварду «Манчестер Сити» со стороны мадридского «Реала»:
«Интерес со стороны «Реала»? Принимать решение будет только Эрлинг, он хозяин своей судьбы и всегда будет делать то, что в его интересах и в интересах «Манчестер Сити». Когда все они будут готовы к изменениям, подобный переход может произойти.
Я знаю точно – Эрлинг всегда будет относиться к «Ман Сити» с уважением. Если он захочет сменить клуб - мы оповестим об этом представителей команды».
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