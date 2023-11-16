Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Агент Холанда: «Интерес Реала? Переход может состояться»
Англия
16 ноября 2023, 19:34 |
417
0

Агент Холанда: «Интерес Реала? Переход может состояться»

Рафаэла Пимента – о будущем форварда «Манчестер Сити»

16 ноября 2023, 19:34 |
417
0
Агент Холанда: «Интерес Реала? Переход может состояться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Агент Эрлинга Холанда Рафаэла Пимента прокомментировала интерес к форварду «Манчестер Сити» со стороны мадридского «Реала»:

«Интерес со стороны «Реала»? Принимать решение будет только Эрлинг, он хозяин своей судьбы и всегда будет делать то, что в его интересах и в интересах «Манчестер Сити». Когда все они будут готовы к изменениям, подобный переход может произойти.

Я знаю точно – Эрлинг всегда будет относиться к «Ман Сити» с уважением. Если он захочет сменить клуб - мы оповестим об этом представителей команды».

По теме:
Не только Реал. Три топ-клуба АПЛ нацелились на Альфонсо Дэвиса
Все серьезно. Камавинга выбыл до конца года из-за травмы
Манчестер Сити хочет вернуть бывшую звезду команды
Манчестер Сити Эрлинг Холанд Реал Мадрид
Источник Relevo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стал известен первый полуфиналист Итогового турнира АТР 2023
Теннис | 16 ноября 2023, 02:09 1
Стал известен первый полуфиналист Итогового турнира АТР 2023
Стал известен первый полуфиналист Итогового турнира АТР 2023

К сожалению, из Красной группы в плей-офф ATP Finals 2023 пробился Даниил Медведев

Назарина удвоил перевес сборной Украины в матче с Лехией в Гданьске
Футбол | 16 ноября 2023, 18:23 1
Назарина удвоил перевес сборной Украины в матче с Лехией в Гданьске
Назарина удвоил перевес сборной Украины в матче с Лехией в Гданьске

Во втором тайме украинская команда забила второй мяч в ворота соперников

Источник: УАФ продлила контракт с Лучано Лучи
Футбол | 16.11.2023, 13:53
Источник: УАФ продлила контракт с Лучано Лучи
Источник: УАФ продлила контракт с Лучано Лучи
Сезонный рейтинг УЕФА. Какие 2 страны получат дополнительные путевки в ЛЧ?
Футбол | 16.11.2023, 05:45
Сезонный рейтинг УЕФА. Какие 2 страны получат дополнительные путевки в ЛЧ?
Сезонный рейтинг УЕФА. Какие 2 страны получат дополнительные путевки в ЛЧ?
Пора попробовать? Зинченко может решить проблемы Арсенала в полузащите
Футбол | 16.11.2023, 06:25
Пора попробовать? Зинченко может решить проблемы Арсенала в полузащите
Пора попробовать? Зинченко может решить проблемы Арсенала в полузащите
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван соперник Василия Ломаченко. Бой пройдет ранней весной
Назван соперник Василия Ломаченко. Бой пройдет ранней весной
14.11.2023, 20:30 7
Бокс
Известно, почему Кейн нравится партнерам по Баварии больше, чем Левандовски
Известно, почему Кейн нравится партнерам по Баварии больше, чем Левандовски
15.11.2023, 09:51 9
Футбол
НГАННУ: «За бой с Фьюри я заработал больше, чем за всю свою жизнь»
НГАННУ: «За бой с Фьюри я заработал больше, чем за всю свою жизнь»
14.11.2023, 20:51
Бокс
Клубный чемпионат мира 2025. Попадет ли туда Шахтер, каковы шансы?
Клубный чемпионат мира 2025. Попадет ли туда Шахтер, каковы шансы?
14.11.2023, 20:00 31
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бои Джошуа, Уайлдера, Хрговича и других. Большой вечер бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Бои Джошуа, Уайлдера, Хрговича и других. Большой вечер бокса
15.11.2023, 20:16 5
Бокс
Новак повержен. Синнер вырвал победу у Джоковича на ATP Finals 2023
Новак повержен. Синнер вырвал победу у Джоковича на ATP Finals 2023
15.11.2023, 01:25 2
Теннис
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
16.11.2023, 14:31
Футбол
Стало известно, сколько заработал Месси с момента перехода в Интер Майами
Стало известно, сколько заработал Месси с момента перехода в Интер Майами
14.11.2023, 20:12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем