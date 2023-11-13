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Испания
13 ноября 2023, 17:16 | Обновлено 13 ноября 2023, 17:57
833
2

Реал следующим летом попытается подписать Холанда

Форвард может покинуть «Манчестер Сити»

13 ноября 2023, 17:16 | Обновлено 13 ноября 2023, 17:57
833
2
Реал следующим летом попытается подписать Холанда
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Мадридский «Реал» сохраняет интерес к форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду. Об этом сообщает испанское издание As.

По их информации, «Реал» намерен следующим летом подписать суперзвезду. Поскольку от кандидатуры Килиана Мбаппе отказались, то усилия направят на осуществление трансфера Холанда.

В его контракте прописана клаусула в размере 200 миллионов евро, которая начнет действовать как раз летом 2024 года.

В нынешнем сезоне на счету Холанда 17 голов и 4 ассиста в 18 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт 23-летнего норвежца рассчитан до лета 2027 года.

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Реал Мадрид Эрлинг Холанд Манчестер Сити
Источник AS
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OKs100
Лучше подписали бы Довбыка. Играет как Холанд, но стоит в 10 раз меньше.
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+2
aleks19826
наступного літа після наступного). Ну-ну, побачимо
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+1
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