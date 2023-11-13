Реал следующим летом попытается подписать Холанда

Мадридский «Реал» сохраняет интерес к форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду. Об этом сообщает испанское издание As.

По их информации, «Реал» намерен следующим летом подписать суперзвезду. Поскольку от кандидатуры Килиана Мбаппе отказались, то усилия направят на осуществление трансфера Холанда.

В его контракте прописана клаусула в размере 200 миллионов евро, которая начнет действовать как раз летом 2024 года.

В нынешнем сезоне на счету Холанда 17 голов и 4 ассиста в 18 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт 23-летнего норвежца рассчитан до лета 2027 года.