Петр СЛОНКА: «Масакры не было. Мудрик и Зинченко – игроки из другого мира»

16 ноября состоялся товарищеский матч между польским клубом «Лехия» и сборной Украины. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «сине-желтых».

Команды играли на арене Polsat Plus Arena в Гданське, построенной к Евро-2012.

Матч проходил за закрытыми дверями, и видеотрансляция не проводилась.

На поединке присутствовал польский журналист Петр Слонка. В своем Telegram-канале он коротко прокомментировал результат встречи:

«Мой краткий итог первых 45 минут:

Украина почти все время владела мячом, Лехия дважды выходила из своей половины, один опасный удар Хланя выше ворот. Украина легко могла выигрывать 2:0, 3:0.

Мой краткий итог второго тайма:

Много замен, Украина на несколько уровней лучше, Мудрик и Зинченко – игроки из другого мира, Лехия выпускала ребят из академии... В общем, второй тайм был таким же, как и первый. Украина владела мячом, а Лехия гонялась за ним. Заслуженная победа, она могла быть гораздо большей. Но масакры не было. Это был ценный урок. Для Лехии».