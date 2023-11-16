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Сборная УКРАИНЫ
16 ноября 2023, 19:25 |
3900
3

Петр СЛОНКА: «Масакры не было. Мудрик и Зинченко – игроки из другого мира»

Польский журналист – про закрытый товарищеский поединок сборной Украины в Гданьске

16 ноября 2023, 19:25 |
3900
3
Петр СЛОНКА: «Масакры не было. Мудрик и Зинченко – игроки из другого мира»
Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября состоялся товарищеский матч между польским клубом «Лехия» и сборной Украины. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «сине-желтых».

Команды играли на арене Polsat Plus Arena в Гданське, построенной к Евро-2012.

Матч проходил за закрытыми дверями, и видеотрансляция не проводилась.

На поединке присутствовал польский журналист Петр Слонка. В своем Telegram-канале он коротко прокомментировал результат встречи:

«Мой краткий итог первых 45 минут:

Украина почти все время владела мячом, Лехия дважды выходила из своей половины, один опасный удар Хланя выше ворот. Украина легко могла выигрывать 2:0, 3:0.

Мой краткий итог второго тайма:

Много замен, Украина на несколько уровней лучше, Мудрик и Зинченко – игроки из другого мира, Лехия выпускала ребят из академии... В общем, второй тайм был таким же, как и первый. Украина владела мячом, а Лехия гонялась за ним. Заслуженная победа, она могла быть гораздо большей. Но масакры не было. Это был ценный урок. Для Лехии».

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Петр Слонка Лехия Гданьск сборная Украины по футболу Евро-2024 товарищеские матчи Михаил Мудрик Александр Зинченко
Источник Telegram
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easterly
Цікаво - інопланєтянє хоч грали?
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Octopus
Перволиговская команда, не из экстраклясы, еще бы было как-то по-другому
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McLay
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