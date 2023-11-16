Диего СИМЕОНЕ: «Атлетико – фаворит №1 на победу в Ла Лиге»
Тренер «Атлетико» Мадрид верит в свою команду
Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне признался, что считает свою команду главным претендентом на чемпионский титул в Ла Лиге в нынешнем сезоне:
«Является ли «Атлетико» претендентом на победу в Ла Лиге? Конечно, да. «Атлетико» является фаворитом номер один. Я думаю, что каждый игрок думает так же, как и я».
Сейчас «Атлетико» идет четвертым в турнирной таблице с 6-очковым отставанием от лидера, «Жироны» Виктора Цыганкова и Артема Довбика, и игрой в запасе.
Неделю назад Симеоне продлил контракт с «Атлетико» до лета 2027 года.
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