Диего СИМЕОНЕ: «Атлетико – фаворит №1 на победу в Ла Лиге»

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне признался, что считает свою команду главным претендентом на чемпионский титул в Ла Лиге в нынешнем сезоне:

«Является ли «Атлетико» претендентом на победу в Ла Лиге? Конечно, да. «Атлетико» является фаворитом номер один. Я думаю, что каждый игрок думает так же, как и я».

Сейчас «Атлетико» идет четвертым в турнирной таблице с 6-очковым отставанием от лидера, «Жироны» Виктора Цыганкова и Артема Довбика, и игрой в запасе.

Неделю назад Симеоне продлил контракт с «Атлетико» до лета 2027 года.