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  4. Диего СИМЕОНЕ: «Атлетико – фаворит №1 на победу в Ла Лиге»
Италия
16 ноября 2023, 19:09 |
542
0

Диего СИМЕОНЕ: «Атлетико – фаворит №1 на победу в Ла Лиге»

Тренер «Атлетико» Мадрид верит в свою команду

16 ноября 2023, 19:09 |
542
0
Диего СИМЕОНЕ: «Атлетико – фаворит №1 на победу в Ла Лиге»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне признался, что считает свою команду главным претендентом на чемпионский титул в Ла Лиге в нынешнем сезоне:

«Является ли «Атлетико» претендентом на победу в Ла Лиге? Конечно, да. «Атлетико» является фаворитом номер один. Я думаю, что каждый игрок думает так же, как и я».

Сейчас «Атлетико» идет четвертым в турнирной таблице с 6-очковым отставанием от лидера, «Жироны» Виктора Цыганкова и Артема Довбика, и игрой в запасе.

Неделю назад Симеоне продлил контракт с «Атлетико» до лета 2027 года.

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Диего Симеоне Атлетико Мадрид Ла Лига
Источник Mundo Deportivo
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