ОФИЦИАЛЬНО. Симеоне подписал новый контракт с Атлетико
Аргентинец продолжит работу с «матрасниками»
Мадридский клуб «Атлетико» объявил о подписании нового контракта с главным тренером команды Диего Симеоне. Теперь соглашение с аргентинцем будет действовать до лета 2027 года.
Прежний контракт Симеоне с «Атлетико» был рассчитан до лета 2024 года.
53-летний Диего Симеоне тренирует мадридскую команду с декабря 2011 года. Под его руководством «матрасники» провели 642 матчах, в которых одержали 380 побед, 145 раз сыграли вничью и потерпели 117 поражений.
На сегодня «Атлетико» в таблице Ла Лиги занимает 4-е место, имея 25 очков.
🔜 Una conversación muy especial...#Simeone2027 pic.twitter.com/lLo4bOgflz— Atlético de Madrid (@Atleti) November 9, 2023
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