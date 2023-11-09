ОФИЦИАЛЬНО. Симеоне подписал новый контракт с Атлетико

Мадридский клуб «Атлетико» объявил о подписании нового контракта с главным тренером команды Диего Симеоне. Теперь соглашение с аргентинцем будет действовать до лета 2027 года.

Прежний контракт Симеоне с «Атлетико» был рассчитан до лета 2024 года.

53-летний Диего Симеоне тренирует мадридскую команду с декабря 2011 года. Под его руководством «матрасники» провели 642 матчах, в которых одержали 380 побед, 145 раз сыграли вничью и потерпели 117 поражений.

На сегодня «Атлетико» в таблице Ла Лиги занимает 4-е место, имея 25 очков.