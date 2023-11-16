Владислав ДУБИНЧАК: «Шовковский вводит изменения понемногу»

Защитник «Динамо» Киев Владислав Дубинчак оценил важность победы 2:0 над «Кривбассом» и поделился впечатлениями о новом главном тренере команды, Александре Шовковском:

– Победа над «Кривбассом» была очень важной. Подняла немного ваш дух?

– Подняла и индивидуальный дух игроков, мне кажется. Потому что когда ты проигрываешь – начинаешь переживать, сомневаться в себе, когда выигрываешь - есть уверенность, вдохновение и все лучше получается.

– У вас сейчас новый тренер. Как команда пережила такие изменения?

– Он был в штабе, мы его знаем, поэтому нормально. Понимаем, что он хочет от нас, сейчас понемногу перестраиваемся и слушаем его. Дальше будет видно.

– Раньше он был помощником, а сейчас главный тренер. Что изменилось или прошло очень мало времени?

– Он, возможно, правильно делает, что изменения вводит понемногу. Чтобы это не было кардинальным ударом для нас и мы не знали, что от нас хотят. Он пришел, когда идет чемпионат, а не сборы - когда он может все изменить и наиграть свои какие-то моменты. Он потихоньку меняет.