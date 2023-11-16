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Украина. Премьер лига
16 ноября 2023, 18:38 | Обновлено 16 ноября 2023, 18:42
617
0

Марио СТАНИЧ: «Наши футболисты и все украинцы – герои»

Помощник главного тренера «Шахтера» Марио Станич – о войне в Украине

16 ноября 2023, 18:38 | Обновлено 16 ноября 2023, 18:42
617
0
Марио СТАНИЧ: «Наши футболисты и все украинцы – герои»
ФК Шахтер. Марио Станич

Ассистент главного тренера «Шахтера» Марио Станич не понаслышке знает, что такое война.

«Наши футболисты и все украинцы – герои. Я могу вас немного понять. Мне было 20 лет, когда началась осада Сараева. То есть я был в том возрасте, как сейчас многие игроки команды. Месяц я провел в осаде. Поначалу не понимал, что происходит. Я был просто парнем, который хотел играть в футбол.

Я уехал из города после почти 40 дней с начала осады. До этого я уже трижды пытался это сделать, но у меня ничего не получалось. Половина меня ждала дня, когда я смогу вернуться в Сараево. Я не мог принять тот факт, что у меня с моим городом и моим клубом все кончено. Эта половина меня хотела вернуться обратно. А другая половина была готова строить новую жизнь.

Поэтому я могу понять игроков и те социально-эмоциональные вызовы, которые сейчас стоят перед ними. Очень трудно быть сосредоточенным только на футболе, когда в вашей стране происходит что-то ужасное. У нас есть много терпения для наших футболистов. А также мы открыты для разговоров на любые темы.

Если у футболистов есть какие-то проблемы или вопросы, то очень важно общаться. Это первый шаг к их решению. Я надеюсь, что война скоро завершится. Ужасно, что такие вещи происходят в 2023 году. Иногда я спрашиваю себя. Мы играем в футбол и пытаемся сделать людей счастливыми. С одной стороны, это хорошо. А с другой стороны, есть люди, которые воюют и которые потеряли своих сыновей и отцов. Это тяжелая ситуация.

Но жизнь продолжается. Надо продолжать жить, помогать людям, если есть такая возможность. Когда я был в Сараево, то думал, что, возможно, это никогда не завершится. Но все имеет свой конец. Надеюсь, что это произойдет как можно скорее.

Люди в Украине – приятные, открытые и энергичные. Я очень хорошо себя здесь чувствую. В интервью хорватским СМИ Дарио сказал: «Украина – мой дом». Теперь я понимаю, почему он так любит клуб и украинцев», – сказал Марио Станич.

Ранее Станич рассказал, как дал дорогу Дарио Срне в сборной Хорватии.

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Марио Станич Шахтер Донецк российско-украинская война
Источник Трибуна
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