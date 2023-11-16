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Украина. Премьер лига
16 ноября 2023, 18:17 | Обновлено 16 ноября 2023, 18:22
261
1

Марио СТАНИЧ: «Знаю Срну 30 лет. Дал ему дорогу в сборной Хорватии»

Помощник главного тренера «Шахтера» Марио Станич – об отношениях со спортивным директором клуба

16 ноября 2023, 18:17 | Обновлено 16 ноября 2023, 18:22
261
1
Марио СТАНИЧ: «Знаю Срну 30 лет. Дал ему дорогу в сборной Хорватии»
ФК Шахтер. Марио Станич и Дарио Срна

Марио Станич в сборной Хорватии играл на одной позиции с Дарио Срной.

«А Дарио я знаю фактически 30 лет. Я играл в сборной Хорватии правого защитника где-то 6-7 лет. На ЧМ-1998 мы стали бронзовыми призерами. Мне почти исполнился 31 год, когда в национальную команду начали вызвали молодого Срну. Он играл на моей позиции. Когда я увидел его, то понял, что за ним будущее. Он был моложе, технически оснащенным, с лучшей скоростью.

Я говорил Дарио: «Ты помог мне принять решение». Через 2-3 месяца я сказал: «Хорошо, ребята, мое время прошло. Я дал дорогу этому парню. Передаю свое место на поле в лучшие руки». В итоге, Срна 10 лет играл за сборную Хорватии и был капитаном команды. Это хорошая история», – сказал Станич.

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Марио Станич Шахтер Донецк Дарио Срна
Источник Трибуна
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ozzy
сырна как человек фуууууу!!!
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