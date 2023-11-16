Марио СТАНИЧ: «Знаю Срну 30 лет. Дал ему дорогу в сборной Хорватии»

Марио Станич в сборной Хорватии играл на одной позиции с Дарио Срной.

«А Дарио я знаю фактически 30 лет. Я играл в сборной Хорватии правого защитника где-то 6-7 лет. На ЧМ-1998 мы стали бронзовыми призерами. Мне почти исполнился 31 год, когда в национальную команду начали вызвали молодого Срну. Он играл на моей позиции. Когда я увидел его, то понял, что за ним будущее. Он был моложе, технически оснащенным, с лучшей скоростью.

Я говорил Дарио: «Ты помог мне принять решение». Через 2-3 месяца я сказал: «Хорошо, ребята, мое время прошло. Я дал дорогу этому парню. Передаю свое место на поле в лучшие руки». В итоге, Срна 10 лет играл за сборную Хорватии и был капитаном команды. Это хорошая история», – сказал Станич.