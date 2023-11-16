Назарина удвоил перевес сборной Украины в матче с Лехией в Гданьске
Во втором тайме украинская команда забила второй мяч в ворота соперников
16 ноября в 17:00 в польском Гданське проходит товарищеский матч между командой «Лехия» Гданьск и сборной Украины.
На 58-й минуте Егор Назарина удвоил перевес счет для сборной Украины (2:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют на арене Polsat Plus Arena в Гданське, построенной к Евро-2012.
Сине-желтая сборная готовится к матчу против Италии (20 ноября в Леверкузене), победитель которого получит путевку в финальный раунд.
В матче разрешены 10 замен для каждой команды, чтобы сине-желтые смогли проверить в деле всех футболистов.
ГОЛ! 0:2. Егор Назарина, 58 мин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет решающий поединок
Всего в обновленном списке – 304 спортсмена