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  4. Назарина удвоил перевес сборной Украины в матче с Лехией в Гданьске
Чемпионат Европы
16 ноября 2023, 18:23 | Обновлено 16 ноября 2023, 18:38
668
1

Назарина удвоил перевес сборной Украины в матче с Лехией в Гданьске

Во втором тайме украинская команда забила второй мяч в ворота соперников

16 ноября 2023, 18:23 | Обновлено 16 ноября 2023, 18:38
668
1
Назарина удвоил перевес сборной Украины в матче с Лехией в Гданьске
УАФ. Егор Назарина

16 ноября в 17:00 в польском Гданське проходит товарищеский матч между командой «Лехия» Гданьск и сборной Украины.

На 58-й минуте Егор Назарина удвоил перевес счет для сборной Украины (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют на арене Polsat Plus Arena в Гданське, построенной к Евро-2012.

Сине-желтая сборная готовится к матчу против Италии (20 ноября в Леверкузене), победитель которого получит путевку в финальный раунд.

В матче разрешены 10 замен для каждой команды, чтобы сине-желтые смогли проверить в деле всех футболистов.

ГОЛ! 0:2. Егор Назарина, 58 мин.

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товарищеские матчи Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лехия Гданьск Евро-2024 Украина - Италия Егор Назарина
Источник Sport.ua
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