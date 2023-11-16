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  4. Игорь Цыганык попросил отпустить Коломойского из СИЗО
Украина. Премьер лига
16 ноября 2023, 18:38 | Обновлено 16 ноября 2023, 18:43
2249
33

Игорь Цыганык попросил отпустить Коломойского из СИЗО

Украинский журналист выступил в зале суда

16 ноября 2023, 18:38 | Обновлено 16 ноября 2023, 18:43
2249
33
Игорь Цыганык попросил отпустить Коломойского из СИЗО
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Цыганик

Работник «1+1 Media» и футбольный журналист Игорь Цыганык сегодня, 16 ноября, выступил в Киевском апелляционном суде, в котором рассматривается обжалование постановления следственного судьи Шевченковского райсуда по делу о продлении содержания Коломойского под стражей.

«Я знаком с Игорем Валерьевичем с 2004 года. Знаю его очень хорошо, знаю его семью и ответственность перед государством, он в 2014 году очень нам помог. Я имею все его контакты, и знаю, где он живет. Я готов обеспечить его появление в суде при первом требовании. Он, как и все мы, будет сотрудничать со следствием», – заявил Цыганык.

Ранее бывший наставник «Днепра», а сегодня главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал судебное дело Игоря Коломойского.

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Игорь Коломойский криминал арест суд Днепр 1+1 Медиа Днепр-1 Игорь Цыганык
Источник ТСН
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Комментарии 33
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sergio_terry
Циганик звичайний жополиз. Правда лиже за гроші
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+10
fifa2020
Пора Циганика на фронт відправляти, нехай розхлябує те, що його хозяїн коломойша натворив зі своїм цирком! А то язиком в тилу лизати опу коломойші - мозгів багато не потрібно! За Бакланова, за анал два плюс два і квартал 95 - впірот сявка-циганик! 
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+10
Risse
Цей довбограй для мене здохло, і толковим спортжурналістом ніколи не було... 
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+9
Burevestnik
для Циганика  проблем нема - плати заставу і вези до себе
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+7
Vbolivalnyk-Peter
Якщо так "печеться" за Бєню - то нехай сідає до нього - щоб жидюрі не нудно було наодинці...
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+6
kropyva
А лизнути попу в суді не попросив?)
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+4
fifa2020
Циганика на мило, адмін забань його тут!
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+4
easterly
низькосортна повія
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+3
nivavn
Закрийте його ТУДИ САМЕ, якщо він багато знає...
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+3
Mr Voevudskiy
Игорёк-эээ-сраколиз)
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+3
Viktor Kovtun
Фирташ где? Яценюк
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Олександр
Коломойский мог бы на эту роль найти солидного человека.Не знвю.для чего он предлржил это шуту гороховому 
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+1
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turist86
"Я готовий забезпечити його появу в суді при першій вимозі".

Це просто перл. А везти будеш у загратованій машині?
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+1
DK1961
А может бартер он предложит? Ну в смысле себя ТУДА вместо Бени
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+1
Igor🃏Кyiv
Війна внесе свої корективи не переживайте, усьому свій час, хлопці не тільки за футбол воюють, як тут деякі думають. Прийдуть приїдуть до дому дадуть прочуханку всім недоторканим, які думають що все в них добре.
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+1
Viktor Kovtun
давайте всех олигархов, депутатов, чиновников не судить, а расстреливать!!! или на передок и их детей, тогда можно и русским наконец то объявить войну!!!!!!!!!!!!
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0
Lion
Шавка
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0
Am
цуциганику таки дозволяють виймати з а л у пу  з рота коли треба гавкнути вголос
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0
john
Юля!!
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0
Viktor Kovtun
давайте Пороха садить!!!!!
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0
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