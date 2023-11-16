Игорь Цыганык попросил отпустить Коломойского из СИЗО

Работник «1+1 Media» и футбольный журналист Игорь Цыганык сегодня, 16 ноября, выступил в Киевском апелляционном суде, в котором рассматривается обжалование постановления следственного судьи Шевченковского райсуда по делу о продлении содержания Коломойского под стражей.

«Я знаком с Игорем Валерьевичем с 2004 года. Знаю его очень хорошо, знаю его семью и ответственность перед государством, он в 2014 году очень нам помог. Я имею все его контакты, и знаю, где он живет. Я готов обеспечить его появление в суде при первом требовании. Он, как и все мы, будет сотрудничать со следствием», – заявил Цыганык.

Ранее бывший наставник «Днепра», а сегодня главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал судебное дело Игоря Коломойского.