Пихаленок открыл счет в матче сборной Украины против Лехии в Гданьске

16 ноября в 17:00 в польском Гданське проходит товарищеский матч между командой «Лехия» Гданьск и сборной Украины.

На 24-й минуте Александр Пихаленок открыл счет в матче для сборной Украины (1:0).

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Команды играют на арене Polsat Plus Arena в Гданське, построенной к Евро-2012.

Сине-желтая сборная готовится к матчу против Италии (20 ноября в Леверкузене), победитель которого получит путевку в финальный раунд.

В матче разрешены 10 замен для каждой команды, чтобы сине-желтые смогли проверить в деле всех футболистов.

ГОЛ! 0:1. Александр Пихаленок, 24 мин