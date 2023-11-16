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Чемпионат Европы
16 ноября 2023, 17:45 | Обновлено 16 ноября 2023, 18:13
2821
0

Пихаленок открыл счет в матче сборной Украины против Лехии в Гданьске

Сине-желтая сборная готовится к матчу квалификации Евро-2024 с Италией

16 ноября 2023, 17:45 | Обновлено 16 ноября 2023, 18:13
2821
0
Пихаленок открыл счет в матче сборной Украины против Лехии в Гданьске
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пихаленок

16 ноября в 17:00 в польском Гданське проходит товарищеский матч между командой «Лехия» Гданьск и сборной Украины.

На 24-й минуте Александр Пихаленок открыл счет в матче для сборной Украины (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют на арене Polsat Plus Arena в Гданське, построенной к Евро-2012.

Сине-желтая сборная готовится к матчу против Италии (20 ноября в Леверкузене), победитель которого получит путевку в финальный раунд.

В матче разрешены 10 замен для каждой команды, чтобы сине-желтые смогли проверить в деле всех футболистов.

ГОЛ! 0:1. Александр Пихаленок, 24 мин

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товарищеские матчи Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лехия Гданьск Евро-2024 Украина - Италия Александр Пихаленок
Источник Sport.ua
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