Пихаленок открыл счет в матче сборной Украины против Лехии в Гданьске
Сине-желтая сборная готовится к матчу квалификации Евро-2024 с Италией
16 ноября в 17:00 в польском Гданське проходит товарищеский матч между командой «Лехия» Гданьск и сборной Украины.
На 24-й минуте Александр Пихаленок открыл счет в матче для сборной Украины (1:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют на арене Polsat Plus Arena в Гданське, построенной к Евро-2012.
Сине-желтая сборная готовится к матчу против Италии (20 ноября в Леверкузене), победитель которого получит путевку в финальный раунд.
В матче разрешены 10 замен для каждой команды, чтобы сине-желтые смогли проверить в деле всех футболистов.
ГОЛ! 0:1. Александр Пихаленок, 24 мин
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