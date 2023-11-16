Три украинских футболиста – в основе Лехии на матч против сборной Украины
Богдан Сарнавский, Иван Желизко и Максим Хлань принимают участие в игре
Три украинских футболиста – Богдан Сарнавский, Иван Желизко и Максим Хлань – вышли в основе Легии Гданьск на матч против сборной Украины.
16 ноября в 17:00 в польском Гданське проходит товарищеский матч между командой «Лехия» Гданьск и сборной Украины.
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Команды играют на арене Polsat Plus Arena в Гданське, построенной к Евро-2012.
Лехия Гданьск (старт): Богдан Сарнавский, Давид Бугай, Андрей Чиндрис, Бартош Бжек, Милош Калагур, Иван Желизко, Рифет Капич (с), Кацпер Сезоненко, Камило Мена, Лукаш Зявиньски, Максим Хлань.
Сине-желтая сборная готовится к матчу против Италии (20 ноября в Леверкузене), победитель которого получит путевку в финальный раунд.
В матче разрешены 10 замен для каждой команды, чтобы сине-желтые смогли проверить в деле всех футболистов.
Стартовый состав Лехии
Zaczynamy #LGDUkraine! ✅— Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) November 16, 2023
Skład ⚪🟢 na mecz sparingowy z reprezentacją Ukrainy:
Bohdan Sarnawśkyi- Dawid Bugaj, Andrei Chindris, Bartosz Brzęk, Miłosz Kałahur - Ivan Zhelizko, Rifet Kapić (C), Kacper Sezonienko - Camilo Mena, Łukasz Zjawiński, Maksym Khlan pic.twitter.com/GXOnvVDo8s
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