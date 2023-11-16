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Чемпионат Европы
16 ноября 2023, 16:50 | Обновлено 16 ноября 2023, 18:11
3016
0

Три украинских футболиста – в основе Лехии на матч против сборной Украины

Богдан Сарнавский, Иван Желизко и Максим Хлань принимают участие в игре

16 ноября 2023, 16:50 | Обновлено 16 ноября 2023, 18:11
3016
0
Три украинских футболиста – в основе Лехии на матч против сборной Украины
ФК Лехия Гданьск. Максим Хлань

Три украинских футболиста – Богдан Сарнавский, Иван Желизко и Максим Хлань – вышли в основе Легии Гданьск на матч против сборной Украины.

16 ноября в 17:00 в польском Гданське проходит товарищеский матч между командой «Лехия» Гданьск и сборной Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют на арене Polsat Plus Arena в Гданське, построенной к Евро-2012.

Лехия Гданьск (старт): Богдан Сарнавский, Давид Бугай, Андрей Чиндрис, Бартош Бжек, Милош Калагур, Иван Желизко, Рифет Капич (с), Кацпер Сезоненко, Камило Мена, Лукаш Зявиньски, Максим Хлань.

Сине-желтая сборная готовится к матчу против Италии (20 ноября в Леверкузене), победитель которого получит путевку в финальный раунд.

В матче разрешены 10 замен для каждой команды, чтобы сине-желтые смогли проверить в деле всех футболистов.

Стартовый состав Лехии

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товарищеские матчи Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лехия Гданьск Евро-2024 Украина - Италия стартовые составы Богдан Сарнавский Иван Желизко Максим Хлань
Источник Sport.ua
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