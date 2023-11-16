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  4. Не только Реал. Три топ-клуба АПЛ нацелились на Альфонсо Дэвиса
Англия
16 ноября 2023, 17:18 |
451
0

Не только Реал. Три топ-клуба АПЛ нацелились на Альфонсо Дэвиса

«Баварии» будет трудно сохранить канадца

16 ноября 2023, 17:18 |
451
0
Не только Реал. Три топ-клуба АПЛ нацелились на Альфонсо Дэвиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

Задача «Баварии» сохранить у себя 23-летнего защитника сборной Канады Альфонсо Дэвиса заметно усложняется. По информации английских СМИ, игроком интересуется не только «Реал» Мадрид, но и три топ-клуба АПЛ.

Речь идет о «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуле». При этом сам Дэвис хочет перейти именно в «Реал».

Контракт Дэвиса с «Баварией» действует до лета 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету игрока 3 гола в 18 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

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Бавария Альфонсо Дэвис Челси Манчестер Сити Ливерпуль
Источник 90min
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