Не только Реал. Три топ-клуба АПЛ нацелились на Альфонсо Дэвиса
«Баварии» будет трудно сохранить канадца
Задача «Баварии» сохранить у себя 23-летнего защитника сборной Канады Альфонсо Дэвиса заметно усложняется. По информации английских СМИ, игроком интересуется не только «Реал» Мадрид, но и три топ-клуба АПЛ.
Речь идет о «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуле». При этом сам Дэвис хочет перейти именно в «Реал».
Контракт Дэвиса с «Баварией» действует до лета 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету игрока 3 гола в 18 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко – о целесообразности контрольного матча «сине-желтых»
Бывший игрок сборной Украины поделился ожиданиями от матча с Италией