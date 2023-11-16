Не только Реал. Три топ-клуба АПЛ нацелились на Альфонсо Дэвиса

Задача «Баварии» сохранить у себя 23-летнего защитника сборной Канады Альфонсо Дэвиса заметно усложняется. По информации английских СМИ, игроком интересуется не только «Реал» Мадрид, но и три топ-клуба АПЛ.

Речь идет о «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуле». При этом сам Дэвис хочет перейти именно в «Реал».

Контракт Дэвиса с «Баварией» действует до лета 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету игрока 3 гола в 18 матчах за «Баварию» во всех турнирах.