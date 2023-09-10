Названа очередная приоритетная трансферная цель Реала

Приоритетной трансферной целью мадридского «Реала» считается защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис.

На «Сантьяго Бернабеу» думают о подписании канадца ввиду повышенной травматичности ФЕрлана Менди.

У Альфонсо Дэвиса контракт с «Баварией» рассчитан до 2025 года. Клуб хочет соглашение продлить, но игрок отказывается. «Реал» может воспользоваться ситуацией.