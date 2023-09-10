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Испания
10 сентября 2023, 14:15 | Обновлено 10 сентября 2023, 14:22
1306
0

Названа очередная приоритетная трансферная цель Реала

«Галактикос» нужен Альфонсо Дэвис

10 сентября 2023, 14:15 | Обновлено 10 сентября 2023, 14:22
1306
0
Названа очередная приоритетная трансферная цель Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

Приоритетной трансферной целью мадридского «Реала» считается защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис.

На «Сантьяго Бернабеу» думают о подписании канадца ввиду повышенной травматичности ФЕрлана Менди.

У Альфонсо Дэвиса контракт с «Баварией» рассчитан до 2025 года. Клуб хочет соглашение продлить, но игрок отказывается. «Реал» может воспользоваться ситуацией.

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Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Альфонсо Дэвис трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Marca
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