Рома хочет подписать двух игроков Челси в январе

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо хочет усилить во время январского трансферного окна состав команды двумя игроками своего бывшего клуба, «Челси».

По информации итальянских СМИ, речь идет о двух защитниках – Маланге Сарре и Трево Чалоба. Оба в нынешнем сезоне не приняли участие ни в одном официальном матче за «Челси». Пока что не известно, хочет ли «Рома» купить обеих игроков, или же взять в аренду.

Трансферная стоимость Чалоба оценивается в 18 миллионов евро, Сарра – в 6 миллионов. Ранее сообщалось об интересе к Чалоба со стороны «Тоттенхэма».