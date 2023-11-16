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  4. Рома хочет подписать двух игроков Челси в январе
Италия
16 ноября 2023, 16:29 |
486
0

Рома хочет подписать двух игроков Челси в январе

Маланг Сарр и Трево Чалоба могут продолжить карьеру в Серии А

16 ноября 2023, 16:29 |
486
0
Рома хочет подписать двух игроков Челси в январе
Getty Images/Global Images Ukraine. Трево Чалоба

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо хочет усилить во время январского трансферного окна состав команды двумя игроками своего бывшего клуба, «Челси».

По информации итальянских СМИ, речь идет о двух защитниках – Маланге Сарре и Трево Чалоба. Оба в нынешнем сезоне не приняли участие ни в одном официальном матче за «Челси». Пока что не известно, хочет ли «Рома» купить обеих игроков, или же взять в аренду.

Трансферная стоимость Чалоба оценивается в 18 миллионов евро, Сарра – в 6 миллионов. Ранее сообщалось об интересе к Чалоба со стороны «Тоттенхэма».

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Жозе Моуриньо Челси Рома Рим Маланг Сарр Трево Чалоба трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник La Gazzetta dello Sport
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