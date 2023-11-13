Тоттенхэм намерен подписать защитника Челси в январе

Травма Микки Ван де Вена вынуждает «Тоттенхэм» выйти на трансферный рынок в январе в поиске нового центрального защитника. По информации английских СМИ, наиболее вероятная кандидатура на усиление «Шпор» – Трево Чалоба из «Челси».

«Синие» пытались продать 24-летнего англичанина еще летом, но организовать трансфер так и не сумели. В нынешнем сезоне Чалоба не принял участие ни в одном официальном матче за «Челси».

Контракт Чалоба с «Челси» рассчитан до лета 2028 года, трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.