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  4. Тоттенхэм намерен подписать защитника Челси в январе
Англия
13 ноября 2023, 17:42 |
492
0

Тоттенхэм намерен подписать защитника Челси в январе

Трево Чалоба может перебраться в другой лондонский клуб

13 ноября 2023, 17:42 |
492
0
Тоттенхэм намерен подписать защитника Челси в январе
Getty Images/Global Images Ukraine. Трево Чалоба

Травма Микки Ван де Вена вынуждает «Тоттенхэм» выйти на трансферный рынок в январе в поиске нового центрального защитника. По информации английских СМИ, наиболее вероятная кандидатура на усиление «Шпор» – Трево Чалоба из «Челси».

«Синие» пытались продать 24-летнего англичанина еще летом, но организовать трансфер так и не сумели. В нынешнем сезоне Чалоба не принял участие ни в одном официальном матче за «Челси».

Контракт Чалоба с «Челси» рассчитан до лета 2028 года, трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

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Тоттенхэм Трево Чалоба Челси трансферы трансферы АПЛ
Источник Football Insider
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