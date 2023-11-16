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Испания
16 ноября 2023, 16:57 | Обновлено 16 ноября 2023, 17:46
790
0

Все серьезно. Камавинга выбыл до конца года из-за травмы

Полузащитник мадридского «Реала» вернется только после Нового года

16 ноября 2023, 16:57 | Обновлено 16 ноября 2023, 17:46
790
0
Все серьезно. Камавинга выбыл до конца года из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга выбыл до конца 2023 года из-за травмы, полученной на тренировке сборной Франции, сообщает испанское издание Relevo.

По информации источника, в борьбе с Усманом Дембеле 22-летний полузащитник получил растяжение колена. Он уже покинул расположение сборной Франции. Вместо него был довызван полузащитник «Ниццы» Хефрен Тюрам.

В этом сезоне Эдуардо Камавинга провел 17 матчей за королевский клуб, в которых отметился 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость француза в 90 миллионов евро.

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Источник Relevo
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