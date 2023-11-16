Все серьезно. Камавинга выбыл до конца года из-за травмы
Полузащитник мадридского «Реала» вернется только после Нового года
Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга выбыл до конца 2023 года из-за травмы, полученной на тренировке сборной Франции, сообщает испанское издание Relevo.
По информации источника, в борьбе с Усманом Дембеле 22-летний полузащитник получил растяжение колена. Он уже покинул расположение сборной Франции. Вместо него был довызван полузащитник «Ниццы» Хефрен Тюрам.
В этом сезоне Эдуардо Камавинга провел 17 матчей за королевский клуб, в которых отметился 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость француза в 90 миллионов евро.
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