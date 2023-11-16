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  4. Работал в Юве и ПСЖ. Ман Юнайтед нашел нового исполнительного директора
Англия
16 ноября 2023, 15:59 |
224
0

Работал в Юве и ПСЖ. Ман Юнайтед нашел нового исполнительного директора

Жан-Клод Блан будет работать в английском топ-клубом

16 ноября 2023, 15:59 |
224
0
Работал в Юве и ПСЖ. Ман Юнайтед нашел нового исполнительного директора
Getty Images/Global Images Ukraine. Жан-Клод Блан

«Манчестер Юнайтед» нашел нового кандидата на должность генерального директора после того, как вчера клуб покинул Ричард Арнольд.

По информации СМИ, его преемником станет Жан-Клод Блан. Ранее он работал в топ-менеджменте «Ювентуса» (2006 – 2011 годы) и «ПСЖ» (2011 – 2022 годы).

Ожидается, что официально о назначении Блана клуб сообщил после того, как британский миллиардер Джим Рэтклифф приобретет 25% акций «Манчестер Юнайтед» за 1,5 миллиарда евро. Он планирует масштабные изменения в высшем руководстве клуба.

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Манчестер Юнайтед Жан-Клод Блан
Источник Footmercato
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