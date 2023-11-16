Работал в Юве и ПСЖ. Ман Юнайтед нашел нового исполнительного директора
Жан-Клод Блан будет работать в английском топ-клубом
«Манчестер Юнайтед» нашел нового кандидата на должность генерального директора после того, как вчера клуб покинул Ричард Арнольд.
По информации СМИ, его преемником станет Жан-Клод Блан. Ранее он работал в топ-менеджменте «Ювентуса» (2006 – 2011 годы) и «ПСЖ» (2011 – 2022 годы).
Ожидается, что официально о назначении Блана клуб сообщил после того, как британский миллиардер Джим Рэтклифф приобретет 25% акций «Манчестер Юнайтед» за 1,5 миллиарда евро. Он планирует масштабные изменения в высшем руководстве клуба.
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