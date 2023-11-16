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Чемпионат Европы
16 ноября 2023, 11:56 | Обновлено 16 ноября 2023, 12:16
463
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Спарринг с Лехией пойдет Украине на пользу»

Тренер «Карпат» советует игрокам сборной быть сконцентрированными

16 ноября 2023, 11:56 | Обновлено 16 ноября 2023, 12:16
463
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Спарринг с Лехией пойдет Украине на пользу»
УАФ

16 ноября национальная сборная Украины по футболу проведет в Гданьске спарринг с местной «Лехией». Поскольку эта встреча будет иметь сугубо подготовительный аспект, то пройдет за закрытыми дверями.

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от этого противостояния:

- На мой взгляд, этот спарринг нужен. Во-первых, у рулевого Сергея Реброва будет возможность убедиться, в каком игровом тонусе находятся футболисты, которых он вызвал на сбор. Во-вторых, появится возможность посмотреть тех игроков, которые впервые приглашены в главную команду страны или имели недостаточную игровую практику. В-третьих, не исключено, что Сергей Ребров захочет проверить эффективность некоторых тактических схем, которые собирается применить в решающем поединке отбора на Евро-2024 - с итальянцами, который пройдет 20 ноября в Леверкузене. Конечно, было бы здорово, если бы спарринг-партнер действовал в стиле «Скуадры Адзурры», но это уже, как получится.

И еще на один нюанс следует обязательно обратить внимание. Очень важно, чтобы в Гданьске обошлось без травм, поэтому посоветовал бы нашим ребятам быть максимально сконцентрированными.

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Мирон Маркевич товарищеские матчи статьи сборная Украины по футболу Лехия Гданьск Евро-2024 Украина - Италия
Источник Sport.ua
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