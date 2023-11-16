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  4. Карлос АЛЬКАРАС: «Думаю, в 2024-м Синнер станет первой ракеткой»
ATP
16 ноября 2023, 10:46 |
312
0

Карлос АЛЬКАРАС: «Думаю, в 2024-м Синнер станет первой ракеткой»

Испанский теннисист высоко оценил успехи итальянца

16 ноября 2023, 10:46 |
312
0
Карлос АЛЬКАРАС: «Думаю, в 2024-м Синнер станет первой ракеткой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Янник Синнер

Бывший лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас рассказал, считает ли он Янника Синнера реальным претендентом на победу в турнире Grand Slam в 2024 году.

«Безусловно. Я в этом не сомневаюсь. Он один из тех парней, которые способны выиграть турнир Grand Slam. Я думаю, что в 2024 году он станет первой ракеткой или создаст себе такую возможность», – заявил Алькарас.

Отметим, что Синнер вчера впервые в карьере обыграл Новака Джоковича.

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Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер Итоговый турнир ATP рейтинг ATP
Источник ASAP text
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