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  4. ВИДЕО. 3-часовая битва в Турине. Как Синнер закрыл Джоковича на Итоговом
ATP
15 ноября 2023, 02:30 |
123
0

ВИДЕО. 3-часовая битва в Турине. Как Синнер закрыл Джоковича на Итоговом

Янник в трех сетах переиграл Новака во 2-м туре Зеленой группы

15 ноября 2023, 02:30 |
123
0
ВИДЕО. 3-часовая битва в Турине. Как Синнер закрыл Джоковича на Итоговом
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Янник Синнер

Итальянский теннисист и 4-я ракетка мира Янник Синнер выиграл второй матч на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

Во 2-м туре Зеленой группы итальянец в трех сетах вырвал победу у первого номера рейтинга АТР Новака Джоковича (Сербия) в трех сетах за 3 часа и 8 минут.

АТР Finals 2023. Хард в помещении

Новак Джокович (Сербия) – Янник Синнер (Италия) – 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7)

Это была 5-я встреча теннисистов. Синнер впервые обыграл серба.

До поединка с Синнером у Джоковича был невероятный винстрик из 19 матчей.

ВИДЕО. 3-часовая битва в Турине. Как Синнер закрыл Джоковича на Итоговом

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видео Янник Синнер Новак Джокович Итоговый турнир ATP
Источник Sport.ua
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