Итальянский теннисист и 4-я ракетка мира Янник Синнер выиграл второй матч на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

Во 2-м туре Зеленой группы итальянец в трех сетах вырвал победу у первого номера рейтинга АТР Новака Джоковича (Сербия) в трех сетах за 3 часа и 8 минут.

АТР Finals 2023. Хард в помещении

Новак Джокович (Сербия) – Янник Синнер (Италия) – 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7)

Это была 5-я встреча теннисистов. Синнер впервые обыграл серба.

До поединка с Синнером у Джоковича был невероятный винстрик из 19 матчей.

ВИДЕО. 3-часовая битва в Турине. Как Синнер закрыл Джоковича на Итоговом