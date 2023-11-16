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Англия
16 ноября 2023, 09:54 | Обновлено 16 ноября 2023, 10:42
355
1

Родри рассказал, почему Холанд заслужил Золотой мяч больше, чем Месси

Полузащитник «Манчестер Сити» уверен, что Эрлинг наиграл на эту награду

16 ноября 2023, 09:54 | Обновлено 16 ноября 2023, 10:42
355
1
Родри рассказал, почему Холанд заслужил Золотой мяч больше, чем Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри и Эрлинг Холанд

Хавбек «Манчестер Сити» Родри заявил, что его одноклубник Эрлинг Холанд заслуживал «Золотой мяч» в 2023 году.

«Чемпионат мира – самое важное событие сезона, но это правда, что это один месяц из семи или восьми месяцев сезона. очевидно, что Холанд, который в свой первый сезон побил все рекорды по забитым мячам и выиграл все, что только можно, должен бороться за «Золотой мяч». Я бы хотел, чтобы он выиграл, но решают другие», – сказал Родри.

Отметим, что Холанд занял в голосовании 2-е место, победил аргентинец Лионель Месси, который со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира.

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Родри Эрлинг Холанд Золотой мяч Лионель Месси
Источник AS
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fifa2020
В тому і фішка, що Холанд ніколи не виграє той один місяць в сезоні, він даже на Євро не може вийти де Македонії грають) А Мессі виграв на фініші своєї кар'єри - тому і заслужив прощальний ЗМ! ЧС - в рази престижніший за ЛЧ і тим більше АПЛ (яку Сіті легко брав  і без Холанда)!
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