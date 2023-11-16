Родри рассказал, почему Холанд заслужил Золотой мяч больше, чем Месси

Хавбек «Манчестер Сити» Родри заявил, что его одноклубник Эрлинг Холанд заслуживал «Золотой мяч» в 2023 году.

«Чемпионат мира – самое важное событие сезона, но это правда, что это один месяц из семи или восьми месяцев сезона. очевидно, что Холанд, который в свой первый сезон побил все рекорды по забитым мячам и выиграл все, что только можно, должен бороться за «Золотой мяч». Я бы хотел, чтобы он выиграл, но решают другие», – сказал Родри.

Отметим, что Холанд занял в голосовании 2-е место, победил аргентинец Лионель Месси, который со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира.