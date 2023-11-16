Родри рассказал, почему Холанд заслужил Золотой мяч больше, чем Месси
Полузащитник «Манчестер Сити» уверен, что Эрлинг наиграл на эту награду
Хавбек «Манчестер Сити» Родри заявил, что его одноклубник Эрлинг Холанд заслуживал «Золотой мяч» в 2023 году.
«Чемпионат мира – самое важное событие сезона, но это правда, что это один месяц из семи или восьми месяцев сезона. очевидно, что Холанд, который в свой первый сезон побил все рекорды по забитым мячам и выиграл все, что только можно, должен бороться за «Золотой мяч». Я бы хотел, чтобы он выиграл, но решают другие», – сказал Родри.
Отметим, что Холанд занял в голосовании 2-е место, победил аргентинец Лионель Месси, который со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира.
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