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  4. Рио ФЕРДИНАНД: «Меня тошнит каждый раз, когда я вижу хет-трик Кейна»
Англия
16 ноября 2023, 08:50 | Обновлено 16 ноября 2023, 08:51
837
1

Рио ФЕРДИНАНД: «Меня тошнит каждый раз, когда я вижу хет-трик Кейна»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» жалеет, что его клубу не удалось подписать такого игрока

16 ноября 2023, 08:50 | Обновлено 16 ноября 2023, 08:51
837
1
Рио ФЕРДИНАНД: «Меня тошнит каждый раз, когда я вижу хет-трик Кейна»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд уверен, что приход Гарри Кейна прошлым летом мог бы помочь Красным дьяволам вновь стать потенциальными претендентами на титул.

«Каждый раз, когда я вижу, что имя Гарри Кейна упоминается вместе с победным голом и хет-триком, меня тошнит. Я думаю: «Почему мы не пошли и не купили его?», – заявил бывший игрок МЮ.

Отметим, что Кейн перешел из «Тоттенхэма» в «Баварию» за 95 миллионов евро.

В 11 первых матчах чемпионата Германии Гарри забил 17 голов, обновив рекорд лиги.

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Бавария Гарри Кейн Рио Фердинанд
Источник The Sun
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vitaha33
Тому що ви купили Хойлунда і Антоні по  70 😁
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