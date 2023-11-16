Рио ФЕРДИНАНД: «Меня тошнит каждый раз, когда я вижу хет-трик Кейна»

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд уверен, что приход Гарри Кейна прошлым летом мог бы помочь Красным дьяволам вновь стать потенциальными претендентами на титул.

«Каждый раз, когда я вижу, что имя Гарри Кейна упоминается вместе с победным голом и хет-триком, меня тошнит. Я думаю: «Почему мы не пошли и не купили его?», – заявил бывший игрок МЮ.

Отметим, что Кейн перешел из «Тоттенхэма» в «Баварию» за 95 миллионов евро.

В 11 первых матчах чемпионата Германии Гарри забил 17 голов, обновив рекорд лиги.