Рио ФЕРДИНАНД: «Меня тошнит каждый раз, когда я вижу хет-трик Кейна»
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» жалеет, что его клубу не удалось подписать такого игрока
Легенда «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд уверен, что приход Гарри Кейна прошлым летом мог бы помочь Красным дьяволам вновь стать потенциальными претендентами на титул.
«Каждый раз, когда я вижу, что имя Гарри Кейна упоминается вместе с победным голом и хет-триком, меня тошнит. Я думаю: «Почему мы не пошли и не купили его?», – заявил бывший игрок МЮ.
Отметим, что Кейн перешел из «Тоттенхэма» в «Баварию» за 95 миллионов евро.
В 11 первых матчах чемпионата Германии Гарри забил 17 голов, обновив рекорд лиги.
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