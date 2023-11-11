Германия11 ноября 2023, 18:14 | Обновлено 11 ноября 2023, 18:42
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Кейн обновил бомбардирский рекорд Бундеслиги, Бавария – клубный
Мюнхенский клуб в текущем сезоне очень результативен
11 ноября 2023, 18:14 | Обновлено 11 ноября 2023, 18:42
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Забив третий гол в ворота «Хайденхайма», «Бавария» забила свой 41-й гол в сезоне Бундеслиги.
Для красных – это лучший показатель в истории команды в первых 11 турах Бундеслиги.
Нападающий «Баварии» Гарри Кейн, который оформил дубль в первом тайме, стал первым игроком в истории чемпионата Германии, забившим 17 голов в первые 11 туров сезона.
Любопытно, что мюнхенский клуб не был лидером чемпионата до этого тура. У «Байера» было на два очка больше.
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Комментарии 1
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Якщо Гаррі не травмується(тьху-тьху)то різні рекорди-тримайтеся.
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