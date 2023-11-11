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  4. Кейн обновил бомбардирский рекорд Бундеслиги, Бавария – клубный
Германия
11 ноября 2023, 18:14 | Обновлено 11 ноября 2023, 18:42
1769
1

Кейн обновил бомбардирский рекорд Бундеслиги, Бавария – клубный

Мюнхенский клуб в текущем сезоне очень результативен

11 ноября 2023, 18:14 | Обновлено 11 ноября 2023, 18:42
1769
1
Кейн обновил бомбардирский рекорд Бундеслиги, Бавария – клубный
Getty Images/Global Images Ukraine

Забив третий гол в ворота «Хайденхайма», «Бавария» забила свой 41-й гол в сезоне Бундеслиги.

Для красных – это лучший показатель в истории команды в первых 11 турах Бундеслиги.

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн, который оформил дубль в первом тайме, стал первым игроком в истории чемпионата Германии, забившим 17 голов в первые 11 туров сезона.

Любопытно, что мюнхенский клуб не был лидером чемпионата до этого тура. У «Байера» было на два очка больше.

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Хайденхайм Бундеслига Гарри Кейн Бавария чемпионат Германии по футболу бомбардиры лучший бомбардир рекорд статистика
Источник Sport.ua
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pol-55
Якщо Гаррі не травмується(тьху-тьху)то різні рекорди-тримайтеся.
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