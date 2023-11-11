Кейн обновил бомбардирский рекорд Бундеслиги, Бавария – клубный

Забив третий гол в ворота «Хайденхайма», «Бавария» забила свой 41-й гол в сезоне Бундеслиги.

Для красных – это лучший показатель в истории команды в первых 11 турах Бундеслиги.

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн, который оформил дубль в первом тайме, стал первым игроком в истории чемпионата Германии, забившим 17 голов в первые 11 туров сезона.

Любопытно, что мюнхенский клуб не был лидером чемпионата до этого тура. У «Байера» было на два очка больше.