Бундеслига. Бавария потрепала нервы в игре с Хайденхаймом

В субботу, 11 ноября, состоялись четыре матча 11-го тура немецкой Бундеслиги.

«Бавария» на домашней арене создала сама себе проблемы в игре с дебютантом Бундеслиги нынешнего сезона – «Хайденхаймом». Ведя после первого тайма благодаря дублю Гарри Кейна, мюнхенцы позволили сопернику сравнять счет. Правда, после этого подопечные Томаса Тухеля забили еще дважды и добыли в принципе легкую победу.

А дортмундская «Боруссия», открыв счет в гостевом поединке против «Штутгарта», уступила сопернику, пропустив решающий мяч в концовке встречи с пенальти.

Чемпионат Германии. 11-й тур. 11 ноября

«Бавария» – «Хайденхайм» – 4:2

Голы: Кейн, 14, 44, Геррейро, 72, Чупо-Мотинг, 85 – Кляйндинст, 67, Бесте, 70.

«Аугсбург» – «Хоффенхайм» – 1:1

Голы: Демирович, 53 – Вегхорст, 23.

«Штутгарт» – «Боруссия» Д – 2:1

Голы: Ундав, 42, Гирасси, 83, пен. – Фуллькруг, 36.

«Дармштадт» – «Майнц» – 0:0