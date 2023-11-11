Бундеслига. Бавария потрепала нервы в игре с Хайденхаймом
Дортмундская «Боруссия» забила первой, но проиграла «Штутгарту»
В субботу, 11 ноября, состоялись четыре матча 11-го тура немецкой Бундеслиги.
«Бавария» на домашней арене создала сама себе проблемы в игре с дебютантом Бундеслиги нынешнего сезона – «Хайденхаймом». Ведя после первого тайма благодаря дублю Гарри Кейна, мюнхенцы позволили сопернику сравнять счет. Правда, после этого подопечные Томаса Тухеля забили еще дважды и добыли в принципе легкую победу.
А дортмундская «Боруссия», открыв счет в гостевом поединке против «Штутгарта», уступила сопернику, пропустив решающий мяч в концовке встречи с пенальти.
Чемпионат Германии. 11-й тур. 11 ноября
«Бавария» – «Хайденхайм» – 4:2
Голы: Кейн, 14, 44, Геррейро, 72, Чупо-Мотинг, 85 – Кляйндинст, 67, Бесте, 70.
«Аугсбург» – «Хоффенхайм» – 1:1
Голы: Демирович, 53 – Вегхорст, 23.
«Штутгарт» – «Боруссия» Д – 2:1
Голы: Ундав, 42, Гирасси, 83, пен. – Фуллькруг, 36.
«Дармштадт» – «Майнц» – 0:0
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