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11 ноября 2023, 18:48 | Обновлено 11 ноября 2023, 19:12
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1

Бундеслига. Бавария потрепала нервы в игре с Хайденхаймом

Дортмундская «Боруссия» забила первой, но проиграла «Штутгарту»

11 ноября 2023, 18:48 | Обновлено 11 ноября 2023, 19:12
194
1
Бундеслига. Бавария потрепала нервы в игре с Хайденхаймом
ФК Бавария Мюнхен

В субботу, 11 ноября, состоялись четыре матча 11-го тура немецкой Бундеслиги.

«Бавария» на домашней арене создала сама себе проблемы в игре с дебютантом Бундеслиги нынешнего сезона – «Хайденхаймом». Ведя после первого тайма благодаря дублю Гарри Кейна, мюнхенцы позволили сопернику сравнять счет. Правда, после этого подопечные Томаса Тухеля забили еще дважды и добыли в принципе легкую победу.

А дортмундская «Боруссия», открыв счет в гостевом поединке против «Штутгарта», уступила сопернику, пропустив решающий мяч в концовке встречи с пенальти.

Чемпионат Германии. 11-й тур. 11 ноября

«Бавария» «Хайденхайм» 4:2
Голы: Кейн, 14, 44, Геррейро, 72, Чупо-Мотинг, 85 – Кляйндинст, 67, Бесте, 70.

«Аугсбург» «Хоффенхайм» 1:1
Голы: Демирович, 53 – Вегхорст, 23.

«Штутгарт» «Боруссия» Д – 2:1
Голы: Ундав, 42, Гирасси, 83, пен. – Фуллькруг, 36.

«Дармштадт» «Майнц» 0:0

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Источник Sport.ua
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pol-55
Проблеми Баварії?Сьогодні просто *проблеми*баварського китайця який допоміг з 2ма голами.Сане старався але з 5 ти *попиток* 0,Кейн з 5ти 2.
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