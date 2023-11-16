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ATP
16 ноября 2023, 03:51 | Обновлено 16 ноября 2023, 04:04
19
0

Новак Джокович – Хуберт Хуркач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2023

16 ноября 2023, 03:51 | Обновлено 16 ноября 2023, 04:04
19
0
Новак Джокович – Хуберт Хуркач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач и Новак Джокович

16 ноября состоятся матчи последнего 3-го тура Зеленой группы на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия) сыграет против Хуберта Хуркача (Польша, ATP 11). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после поединка Додиг / Крайчек – Гонсалес / Роже-Васслен. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 7-я встреча теннисистов. Счет 6:0 в пользу Ноле.

В Зеленой группе Новак и Хуберт, который заменил Стефаноса Циципаса, играют вместе с Янником Синнером и Хольгером Руне.

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей

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Новак Джокович Хуберт Хуркач Итоговый турнир ATP смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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