Новак Джокович – Хуберт Хуркач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 ноября состоятся матчи последнего 3-го тура Зеленой группы на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия) сыграет против Хуберта Хуркача (Польша, ATP 11). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после поединка Додиг / Крайчек – Гонсалес / Роже-Васслен. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.

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Это будет 7-я встреча теннисистов. Счет 6:0 в пользу Ноле.

В Зеленой группе Новак и Хуберт, который заменил Стефаноса Циципаса, играют вместе с Янником Синнером и Хольгером Руне.

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей

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