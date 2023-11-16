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Украина. Премьер лига
16 ноября 2023, 02:40 |
95
0

ВИДЕО. Ворскла нанесла Шахтеру 53 удара с xG 6,34, но проиграла 0:1

В женском чемпионате Украины донецкая команда минимально обыграла соперниц

16 ноября 2023, 02:40 |
95
0
ВИДЕО. Ворскла нанесла Шахтеру 53 удара с xG 6,34, но проиграла 0:1
ФК Ворскла

14 ноября состоялся матч 9-го тура женского чемпионата Украины по футболу между командами «Ворскла» и «Шахтер». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу донецкой команды.

Как сообщает руководитель комплексной научной группы женской команды «Ворсклы» Дмитрий Синяк, полтавский клуб нанес 53 удара по воротам «Шахтера».

xG (процент ожидаемых голов) составил 6,34.

«Ворскла» впервые за 2,5 года проиграла в женском чемпионате Украины по футболу.

Видеообзор матча Ворскла (Ж) – Шахтер (Ж) – 0:1

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Ворскла Полтава Шахтер Донецк Ворскла - Шахтер чемпионат Украины по футболу среди женщин
Источник Sport.ua
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