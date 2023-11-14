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Украина. Премьер лига
14 ноября 2023, 15:38 |
241
0

Женская команда Шахтера впервые в истории победила Ворсклу

Состоялся матч женского ЧУ по футболу

14 ноября 2023, 15:38 |
241
0
Женская команда Шахтера впервые в истории победила Ворсклу
УАФ.

14 ноября состоялся матч женского чемпионата Украины по футболу.

Женская команда «Шахтера» одолела действующего чемпиона Украины «Ворсклу» в Полтаве. Решающий гол в матче забила Александра Янева. Это первая в истории победа женской команды «горняков» против полтавской команды.

Чемпионат Украины по футболу. Женщины. 9-й тур, 14 ноября.

Ворскла – Шахтер – 0:1

Гол: Янева, 34.

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Шахтер Донецк Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу среди женщин Ворскла - Шахтер
Источник Sport.ua
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