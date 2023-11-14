Женская команда Шахтера впервые в истории победила Ворсклу
Состоялся матч женского ЧУ по футболу
14 ноября состоялся матч женского чемпионата Украины по футболу.
Женская команда «Шахтера» одолела действующего чемпиона Украины «Ворсклу» в Полтаве. Решающий гол в матче забила Александра Янева. Это первая в истории победа женской команды «горняков» против полтавской команды.
Чемпионат Украины по футболу. Женщины. 9-й тур, 14 ноября.
Ворскла – Шахтер – 0:1
Гол: Янева, 34.
🧡 Історична перемога! 🔥 Жіноча команда «Шахтаря» @ShakhtarWomen здолала чинного чемпіона України «Ворсклу» в Полтаві 👏— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 14, 2023
⚽️ Вирішальний гол у матчі забила Олександра Янєва.
Браво, дівчата! 👏#ВорсклаШахтар #ShakhtarWomen #Shakhtar pic.twitter.com/FDvdyMK8i8
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